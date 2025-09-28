البحر الأحمر تتحرك لمواجهة استغلال السائحين من العيادات والمستشفيات الخاصة

في خطوة تهدف لحماية السائحين وتعزيز الثقة في المقصد السياحي المصري، عقد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا مع أصحاب وممثلي المنشآت الطبية الخاصة بالغردقة، لمناقشة شكاوى السائحين المتكررة بشأن تعرضهم للاستغلال من قبل بعض العيادات والمستشفيات والصيدليات الخاصة داخل القرى السياحية.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، والدكتور إسماعيل العربي، مدير مديرية الشئون الصحية، والدكتور محمد النجار، مدير إدارة العلاج الحر.

وخلال الاجتماع، أكد السكرتير العام أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، يجري حاليًا الانتهاء من إعداد قائمة أسعار موحدة لجميع العيادات والمستشفيات الخاصة بالمحافظة، على أن يتم اعتمادها رسميًا من وزير الصحة والسكان. وأوضح أن الأسعار الموحدة ستُلزم بها جميع المنشآت الطبية الخاصة، وسيتم إعلانها بشفافية لضمان عدم استغلال السائحين أو فرض أعباء مالية غير مبررة عليهم.

وقال سليمان: "نحن ملتزمون بتنفيذ توجيهات السيد المحافظ بعدم السماح لأي منشأة بالتلاعب بحقوق السائح أو الإساءة إلى سمعة السياحة في البحر الأحمر، وستكون هناك متابعة صارمة للتأكد من التزام جميع المنشآت الطبية والفنادق بهذه القوائم الرسمية."

وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات سابقة أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوز أو ممارسات من شأنها الإساءة لسمعة السياحة المصرية، مشددًا على أن حماية السائح وصون حقوقه أولوية قصوى، وأن أي مخالفة سيتم التصدي لها بحزم وفق القانون.

ويرى خبراء السياحة أن اعتماد قائمة أسعار موحدة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة السائحين في الخدمات المقدمة داخل المقاصد السياحية بالبحر الأحمر، إذ يضمن لهم الحصول على خدمات طبية آمنة وشفافة، مما يسهم في زيادة معدلات تكرار الزيارة والتوصية بالمقصد المصري في الأسواق العالمية.