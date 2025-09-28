قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: لم نتلق مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة
دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني.. ردّده يحميك الله وينصرك نصرًا عزيزًا
عقب انتهاء مهلة 3 أيام.. بورسعيد تبدأ تنفيذ قرار مصادرة العجول والماشية الهائمة في الشوارع
وزير التعليم يتدخل لحل ازمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
استشاري: متحور كورونا الجديد ضعيف.. والأنفلونزا الموسمية الأخطر الآن
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانه على خسارته
في بث مباشر أمام المتابعين.. عصـــ.ابة تقتـ..ل 3 فتيات بـــ..دم بارد
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للابتزاز والتهديد على يد شخص انتحل صفة ضابط ببني سويف
نائبة: دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة
مكتبة مصر العامة تُعلن عن فتح باب التقديم لأداء الخدمة العامة لخريجات الجامعات
مصرع 6 عناصر إجرامية متورطين فى 126 جريمة سرقة وقتل بقنا
ضبط عدد من القضايا إتجار في العملات الأجنبية بـ 4 ملايين جنيه
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حملات موسعة لفتح الشوارع والأسواق الحيوية وتسهيل حركة المواطنين والسائحين بأسوان

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحليات تنفيذ سلسلة من الحملات المكثفة والهادفة لفتح الشوارع والأسواق الحيوية لتحويل توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خلال جولاته الميدانية بمختلف المراكز والمدن لواقع ملموس من خلال متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها بما يتناسب مع مكانة عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وركزت هذه الحملات التى تم تنفيذها بإشراف من نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين على رفع كافة أشكال الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين داخل الأسواق والشوارع الرئيسية والتى شملت شوارع وأسواق الشواربى القديم والحارث والمطار والمدارس والغصبية ، إلى جانب إزالة التعديات العشوائية على الأرصفة ومداخل الطرق مما ساهم بشكل مباشر فى إعادة الإنضباط المرورى وتحقيق السيولة اللازمة ، خاصة مع تزايد حركة الأفواج السياحية الوافدة لأسوان مع بداية الموسم السياحى الجديد .

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على إستمرار هذه الحملات بصورة يومية ، وخاصة أن المواطن والزائر له الأولوية فى توفير حياة كريمة داخل بيئة حضارية منظمة وآمنة بما يعكس الوجه الحضارى المشرف لأسوان أمام ضيوفها من مختلف دول العالم .

الوجه الحضارى المشرف

ووجه المحافظ إلى ضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات اليومية من الأسواق والمناطق التجارية ، بالإضافة إلى مراجعة الإنارة العامة بما يساهم فى تحسين البيئة المحيطة وخلق متنفس حضارى يليق بالمواطن الأسوانى والزائر على حد سواء ، وهو الذى يتم تنفيذه من خلال تنظيم الحملات التى تأتى ضمن خطة متكاملة تم وضعها لإستعادة الوجه الجمالى والحضارى لعروس المشاتى ، وتهيئة المناخ الملائم أمام الحركة السياحية فى ظل ما تشهده المحافظة من طفرة تنموية غير مسبوقة بمختلف قطاعات العمل العام .

هذا وفى إطار حرص محافظة أسوان على الإرتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى لعروس المشاتى  ، لتصبح إنطلاقة للموسم السياحى الجديد .

