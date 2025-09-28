حملات موسعة لفتح الشوارع والأسواق الحيوية وتسهيل حركة المواطنين والسائحين بأسوان

تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحليات تنفيذ سلسلة من الحملات المكثفة والهادفة لفتح الشوارع والأسواق الحيوية لتحويل توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خلال جولاته الميدانية بمختلف المراكز والمدن لواقع ملموس من خلال متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها بما يتناسب مع مكانة عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وركزت هذه الحملات التى تم تنفيذها بإشراف من نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين على رفع كافة أشكال الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين داخل الأسواق والشوارع الرئيسية والتى شملت شوارع وأسواق الشواربى القديم والحارث والمطار والمدارس والغصبية ، إلى جانب إزالة التعديات العشوائية على الأرصفة ومداخل الطرق مما ساهم بشكل مباشر فى إعادة الإنضباط المرورى وتحقيق السيولة اللازمة ، خاصة مع تزايد حركة الأفواج السياحية الوافدة لأسوان مع بداية الموسم السياحى الجديد .

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على إستمرار هذه الحملات بصورة يومية ، وخاصة أن المواطن والزائر له الأولوية فى توفير حياة كريمة داخل بيئة حضارية منظمة وآمنة بما يعكس الوجه الحضارى المشرف لأسوان أمام ضيوفها من مختلف دول العالم .

الوجه الحضارى المشرف

ووجه المحافظ إلى ضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات اليومية من الأسواق والمناطق التجارية ، بالإضافة إلى مراجعة الإنارة العامة بما يساهم فى تحسين البيئة المحيطة وخلق متنفس حضارى يليق بالمواطن الأسوانى والزائر على حد سواء ، وهو الذى يتم تنفيذه من خلال تنظيم الحملات التى تأتى ضمن خطة متكاملة تم وضعها لإستعادة الوجه الجمالى والحضارى لعروس المشاتى ، وتهيئة المناخ الملائم أمام الحركة السياحية فى ظل ما تشهده المحافظة من طفرة تنموية غير مسبوقة بمختلف قطاعات العمل العام .

هذا وفى إطار حرص محافظة أسوان على الإرتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى لعروس المشاتى ، لتصبح إنطلاقة للموسم السياحى الجديد .