مصادر طبية: 30 شهيدًا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بغزة منذ فجر اليوم

أكدت مصادر طبية ارتقاء 30 شهيدًا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بغزة منذ فجر اليوم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وأكد إعلام إسرائيلي، عن مصادر مقربة من نتنياهو، أن رئيس الوزراء قد يماطل ويطلب من واشنطن وقتًا لتعديل مقترحها بشأن غزة، وفقًا لخبر عاجل عبر فضائية "القاهرة الإخبارية".

ووجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما انتقادات مباشرة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرًا أن استمرار الوضع الإنساني في غزة "أمر لا يُطاق"، وأن هناك "لعبة ساخرة" تمارس على حساب المدنيين.

وفي خطاب ألقاه في العاصمة الأيرلندية دبلن، حيث تسلم "ميدالية الحرية" التي تمنحها المدينة لشخصيات عامة بارزة، قال أوباما: "نحن، الذين لسنا طرفًا مباشرًا في العنف، يجب أن نقول: لا يمكن للأطفال أن يموتوا جوعًا. لا منطق عسكري في استمرار قصف ما دُمر بالفعل".

وأكد أوباما أن القادة السياسيين، سواء في إسرائيل أو أماكن أخرى، يستفيدون من إبقاء شعوبهم رهينة لروايات الانقسام والصراع: "للقادة مصلحة في استمرار رواية 'نحن وهم'، لأن ذلك يساعدهم على البقاء في السلطة. إنها لعبة ساخرة، شاهدتها مرارًا خلال رئاستي، ولم أكن دائمًا موضع ترحيب بسبب ذلك".