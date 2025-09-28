قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقب انتهاء مهلة 3 أيام.. بورسعيد تبدأ مصادرة الماشية الهائمة في الشوارع
التخطيط: 1.16 تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري
حماس: لم نتلق مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة
دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني.. ردّده يحميك الله وينصرك نصرًا عزيزًا
وزير التعليم يتدخل لحل ازمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
استشاري: متحور كورونا الجديد ضعيف.. والأنفلونزا الموسمية الأخطر الآن
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانه على خسارته
في بث مباشر أمام المتابعين.. عصـــ.ابة تقتـ..ل 3 فتيات بـــ..دم بارد
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للابتزاز والتهديد على يد شخص انتحل صفة ضابط ببني سويف
نائبة: دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة
مكتبة مصر العامة تُعلن عن فتح باب التقديم لأداء الخدمة العامة لخريجات الجامعات
مصرع 6 عناصر إجرامية متورطين فى 126 جريمة سرقة وقتل بقنا
مصادر طبية: 30 شهيدًا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بغزة منذ فجر اليوم

هاجر ابراهيم

أكدت مصادر طبية ارتقاء 30 شهيدًا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بغزة منذ فجر اليوم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وأكد إعلام إسرائيلي، عن مصادر مقربة من نتنياهو، أن رئيس الوزراء قد يماطل ويطلب من واشنطن وقتًا لتعديل مقترحها بشأن غزة، وفقًا لخبر عاجل عبر فضائية "القاهرة الإخبارية".

ووجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما انتقادات مباشرة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرًا أن استمرار الوضع الإنساني في غزة "أمر لا يُطاق"، وأن هناك "لعبة ساخرة" تمارس على حساب المدنيين.

وفي خطاب ألقاه في العاصمة الأيرلندية دبلن، حيث تسلم "ميدالية الحرية" التي تمنحها المدينة لشخصيات عامة بارزة، قال أوباما: "نحن، الذين لسنا طرفًا مباشرًا في العنف، يجب أن نقول: لا يمكن للأطفال أن يموتوا جوعًا. لا منطق عسكري في استمرار قصف ما دُمر بالفعل".

وأكد أوباما أن القادة السياسيين، سواء في إسرائيل أو أماكن أخرى، يستفيدون من إبقاء شعوبهم رهينة لروايات الانقسام والصراع: "للقادة مصلحة في استمرار رواية 'نحن وهم'، لأن ذلك يساعدهم على البقاء في السلطة. إنها لعبة ساخرة، شاهدتها مرارًا خلال رئاستي، ولم أكن دائمًا موضع ترحيب بسبب ذلك".

