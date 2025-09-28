ناقد فني: 5 مهرجانات سينمائية في 5 محافظات خلال شهرين

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين إن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة زخماً فنياً كبيراً مع انطلاق موسم المهرجانات السينمائية، حيث تستضيف 5 محافظات مصرية 5 مهرجانات متنوعة في أقل من شهرين.

وأوضح سعد الدين، خلال حواره ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن هذا الحراك يعكس اهتمام الدولة بصناعة السينما ورغبتها في تعزيز التبادل الثقافي محلياً ودولياً.

وأشار إلى أن نجاح أي مهرجان لا يُقاس فقط بالبريق الإعلامي أو حضور النجوم، بل بمدى جودة الأفلام المشاركة، وأثر الورش والندوات في نشر الثقافة السينمائية وتنمية المواهب الشابة.

وشدد الناقد الفني على أن إقامة المهرجانات السينمائية في محافظات مختلفة تمثل خطوة مهمة لتحقيق اللامركزية الثقافية.