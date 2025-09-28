التنمية المحلية: الخطة القومية لإدارة المخلفات تدخل مرحلتها الخامسة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الجهود الحالية تأتي ضمن المنظومة القومية لإدارة المخلفات، التي بدأ التخطيط لها منذ عام 2017 وتُنفذ حاليًا في مرحلتها الخامسة.

وأوضح قاسم خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن هذه المرحلة تتضمن برامج للتطوير المؤسسي، وإشراك منظمات المجتمع المدني والعاملين بالقطاع غير الرسمي، إضافة إلى التوعية بقانون البيئة رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والتي يجري تطبيقها بجميع المحافظات.

وأكد أن محافظات أخرى بجانب الجيزة حصلت على تروسيكلات مماثلة لدعم المنظومة، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو رفع جودة الخدمة وتحقيق إدارة متكاملة للمخلفات على مستوى الجمهورية.

وقامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتسليم دفعة أولي من 50 تروسيكل للعاملين في منظومة النظافة بالمحافظة ، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة لتعزيز المشاركة المجتمعية، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع شركة Atlantic Industries لتغطية المناطق التي لا تتمكن سيارات المحافظة من الدخول إليها.