إعلان 5 سيناريوهات تأهلت بمسابقة منصة السينمائيين بـ مهرجان الغردقة

أعلنت نقابة المهن السينمائية عن وصول 18 سيناريو إلى مرحلة التصفيات الأولى من بين 664 سيناريو تقدّموا للمشاركة في مشروع منصة السينمائيين. وبعد المراجعة الدقيقة، تم الوقوف على سبعة أعمال قابلة للتنفيذ، من بينها خمسة سيناريوهات فائزة يجري حاليًا وضع آليات تنفيذها مع إحدى كبرى الجهات الإنتاجية، على أن يتم الكشف عنها خلال مؤتمر صحفي ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي.

وأكدت النقابة أنها تسعى من خلال شركة السينمائيين المصريين إلى التعاون مع أصحاب الأعمال الثمانية عشر التي وصلت للتصفيات النهائية، عبر تيسير تنفيذها من خلال الجهات الإنتاجية الراغبة.

وفي هذا السياق، صرّح نقيب السينمائيين مسعد فودة أن تجربة منصة السينمائيين تُعد رائدة وفريدة من نوعها، إذ مرت جميع مراحل التقديم والفرز عبر متخصصين وبمنتهى الشفافية، مضيفًا أن النقابة تعتبر هذا المشروع من أولوياتها في المرحلة المقبلة لدعم المواهب الجديدة في الكتابة السينمائية والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في الصناعة.

وأشار "فودة" إلى أن اختيار مهرجان الغردقة لسينما الشباب ليكون منصة إطلاق هذا المشروع لم يأت من فراغ، وإنما نتيجة لما حققته الدورتان السابقتان من نجاح لافت، مؤكدًا أن المهرجان سيكون البوابة الرئيسية للإعلان عن الأسماء الفائزة والتعاون معهم بعد المهرجان للوصول إلى مراحل التنفيذ، بالتنسيق مع الجهات الإنتاجية التي سيتم الكشف عنها أيضًا خلال فعاليات المهرجان

والسيناريوهات الفائزة

هي :

وصال

العشاء الاخير

رأس النعام

مابين الواقع

حد يعرف رزق