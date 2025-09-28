قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو الوطني الفلسطيني: تحالف لاهاي رسالة قانونية وأخلاقية لعزل إسرائيل دوليا
ترامب: الجميع على أهبة الاستعداد لاستقبال حدث استثنائي في الشرق الأوسط
إيفان أوس: الهجمات الروسية التصعيدية الأخيرة على كييف تمثل ضغطًا شديد الخطورة
مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: هجمات روسيا رسالة بأن موسكو لا تريد سلام
بإجمالي 5000 دارس.. الجامع الأزهر يفتح باب التقديم لرواق القرآن للمصريين بالخارج
​ختام آرت شرم الشيخ اليوم بمشاركة 60 فنانًا عالميًا للترويج السياحي
الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة
ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط وسننجح
عائلات الأسرى الإسرائيليين يحذرون نتنياهو من عرقلة خطة ترامب لوقف إطلاق النار
قائمة ريال مدريد لمواجهة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا
رئيسة القومي للمرأة تبحث التعاون مع محافظ الدقهلية لتمكين السيدات
سكرتير محافظ بني سويف: نلتزم بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إعلان 5 سيناريوهات تأهلت بمسابقة منصة السينمائيين بـ مهرجان الغردقة

محمد الباسوسي
محمد الباسوسي
سعيد فراج

أعلنت نقابة المهن السينمائية عن وصول 18 سيناريو إلى مرحلة التصفيات الأولى من بين 664  سيناريو تقدّموا للمشاركة في مشروع منصة السينمائيين. وبعد المراجعة الدقيقة، تم الوقوف على سبعة أعمال قابلة للتنفيذ، من بينها خمسة سيناريوهات فائزة يجري حاليًا وضع آليات تنفيذها مع إحدى كبرى الجهات الإنتاجية، على أن يتم الكشف عنها خلال مؤتمر صحفي ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي.

وأكدت النقابة أنها تسعى من خلال شركة السينمائيين المصريين إلى التعاون مع أصحاب الأعمال الثمانية عشر التي وصلت للتصفيات النهائية، عبر تيسير تنفيذها من خلال الجهات الإنتاجية الراغبة.

وفي هذا السياق، صرّح نقيب السينمائيين مسعد فودة أن تجربة منصة السينمائيين تُعد رائدة وفريدة من نوعها، إذ مرت جميع مراحل التقديم والفرز عبر متخصصين وبمنتهى الشفافية، مضيفًا أن النقابة تعتبر هذا المشروع من أولوياتها في المرحلة المقبلة لدعم المواهب الجديدة في الكتابة السينمائية والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في الصناعة.

وأشار "فودة" إلى أن اختيار مهرجان الغردقة لسينما الشباب ليكون منصة إطلاق هذا المشروع لم يأت من فراغ، وإنما نتيجة لما حققته الدورتان السابقتان من نجاح لافت، مؤكدًا أن المهرجان سيكون البوابة الرئيسية للإعلان عن الأسماء الفائزة والتعاون معهم بعد المهرجان للوصول إلى مراحل التنفيذ، بالتنسيق مع الجهات الإنتاجية التي سيتم الكشف عنها أيضًا خلال فعاليات المهرجان 

والسيناريوهات الفائزة   

هي :

 وصال 

العشاء الاخير 

رأس النعام 

مابين الواقع 

حد يعرف رزق

نقابة المهن السينمائية مهرجان الغردقة السيناريست محمد الباسوسي وصال العشاء الاخير

