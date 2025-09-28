الكشف عن مكان إقامة المباريات المتبقية في كأس انتركونتيننتال

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استضافة دولة قطر للمباريات الثلاث الأخيرة من بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل، ويشارك فيها فريق بيراميدز.

وقال "فيفا" في بيان: "من المقرر أن تقام المباريات الثلاث الأخيرة من بطولة كأس إنتركونتيننتال لكرة القدم في قطر، حيث سيكون ملعب أحمد بن علي هو الملعب الذي يستضيف مباراة ديربي الأمريكتين وكأس التحدي".

وضمن بيراميدز المصري مكانه في دور نصف النهائي والتنافس على لقب كأس التحدي بعد فوزه على أهلي جده وتتويجه بلقب كأس القارات الثلاثة، وينتظر مواجهة الفائز من مباراة "ديربي الأمريكتين" يوم الأربعاء 10 ديسمبر.

وستكون مباراة ديربي الأمريكتين بين نادي كروز أزول المكسيكي، (بطل كأس أبطال الكونكاكاف 2025) وبطل كأس ليبرتادوريس 2025 (لم يحدد بعد) ومن المقرر إعلان هويته في 29 نوفمبر المقبل.

وستختتم البطولة يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، إذ سيواجه الفائز بكأس التحدي فريق باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا 2024-2025، على لقب كأس إنتركونتيننتال في المباراة النهائية.