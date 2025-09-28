قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التكنولوجيا |هواتف آيفون 17 تواجه مشكلات في هذه الخاصية .. سعر الاشتراك في فيسبوك وإنستجرام بدون إعلانات
من مونتريال .. مصر والإمارات تعززان التعاون في مجال الطيران لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي
نائب الرئيس الأمريكي يكشف من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب؟
مفاجأة.. بعد أنباء اتفاقه مع الأهلي| توماسبيرج يقترب من تدريب ناد بولندي
ترامب: لدينا فرصة لتحقيق شيء عظيم بالشرق الأوسط
نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي.. تفاصيل صادمة
أسهل طريقة لـ تحديث بطاقة التموين 2025 .. رابط مباشر
بالأسماء .. نتيجة المقبولين في معهد تمريض الأزهر بالمستشفى التخصصي
مفاجأة بشأن أحمد عبد القادر في الأهلي.. تفاصيل
البحث العلمي: فرصة ذهبية لشباب الباحثين في مجال المعلوماتية الحيوية
وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

مصطفى الشيمي يكتب: قهوة سادة

مصطفى لشيمي
مصطفى لشيمي
مصطفى الشيمي

كنّا دائمًا نختار آخر طاولة في الطابق العلوي من هذا المقهى؛ طاولة تشبه ركنًا في القلب، نعرف طريقها حتى لو أغمضنا أعيننا. كان المكان يعرفنا كما يعرف رائحة قهوته . يعرف ضحكاتنا وصمتنا، خلافاتنا ومصالحاتنا، كم مرة جلسنا هنا نخطط لمستقبل أو نضمد جرحًا.

اليوم جلستُ معها من جديد. كان بخار القهوة يتصاعد ببطء، كأنه يفتح ستارًا على مسرح صغير. وكلّما انتقلتُ بعيني من طاولة إلى أخرى، ظهر مشهد من حياتنا...

عند الطاولة الأولى، صبيّ يركض إلى أبيه يشتكي من أخته. ابتسمتُ لها، فابتسمت. تذكّرنا ابننا وهو يختبئ خلف ساقيها ويصيح: "هو بدأ!" وكأنّ المقهى يعيد لي فصول الأبوة الأولى

في الطاولة المجاورة، امرأة حامل تمسح على بطنها بحذر، وزوجها يمد يده إليها مطمئنًا. شعرتُ أن المكان نفسه يتذكّر يوم حملت بابننا، يوم كنّا نعدّ كل ركلة منه فرحًا مؤجَّلًا.

وراءنا، شاب يضحك في هاتفه طويلًا. نظرتْ إليّ بنصف عينها وقالت:
"آخر مرة كلّمتني كانوا تسع ثوانٍ... فماذا تغيّر؟"
ضحكتُ قليلًا، لكن السؤال ظلّ معلقًا في صدري حتى اليوم.

وفي زاوية أخرى، شابّان يتبادلان وردة بيضاء بين وردتين حمراوين. همستْ:
"متى أهديتني وردة آخر مرة؟"
فابتلعتُ ابتسامةً ومضغتُ ذنبي بصمت.

وبالقرب من الباب، اندلع شجار بين رجلين. لمحتُ وجهها وهي تتذكّر تلك الحادثة البعيدة، يوم تظاهرت بالصداع ولم تخبرني بما حدث إلا بعد إلحاحي. وقتها جريت أبحث عنه في كل مكان، وما زلت أبحث بعينيّ كلما جئنا إلى هنا.

النادلة مرّت تسألني عمّا أشرب. ابتسمتُ كعادتي وقلت:
"اسألي المدام."
رأيتُ في عينيها تلك اللمعة القديمة قبل أن تبتسم في سرّها.

وقعت عيني على مراهق يلوّح بيده في وجه أمّه. لسع المشهد قلبي. تذكّرتُ أوّل مرّة علا صوته علينا، يوم فهمنا أنّه لم يعد صغيرًا، وأنّ بيته لم يعد حضنه الأول.

وأخيرًا، عند أقصى القاعة، جلس زوجان عجوزان صامتان. شعرتُ أنّهما نحن بعد سنوات قليلة إن لم يعد. مددتُ يدي إلى يدها، وقبضتُ عليها بقوّة. شعرتُ أن قلبي يهدأ للمرة الأولى هذا المساء.

رفعتُ رأسي وطلبتُ فنجانًا ثالثًا، تركته أمام الكرسي الخالي. لم أقل شيئًا، كأنّي أريد أن يشاركنا الرائحة على الأقل. التفتُّ إليها وهمست:
"ربما لا يعود... لكن يمكننا أن نملأ الطاولة بأيدينا نحن الاثنين."

ابتسمتْ، ثم ارتشفت قهوتها ببطء شديد، كأنّها تتذوّق الطعم لأول مرة. عندها أدركتُ أنّ القهوة السادة لا تحتاج سكرًا بقدر ما تحتاج قلبًا يشاركك مرارتها.

القهوة بخار القهوة هذا المساء القهوة السادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

عريس اسوان

بعد مأساة عريس أسوان.. ما هي متلازمة القلب السعيد؟

ريهانا

بعد إنجاب ريهانا بعمر 37.. ما هي المضاعفات التي تتعرض لها المرأة أثناء الحمل؟

ميلك شيك الأناناس

منعش ومفيد.. طريقة تحضير ميلك شيك الأناناس

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى لشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: قهوة سادة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتلر المرحلة وحصار اسبرطة

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: التنافس الجيوسياسي في عصر المعلومات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيناء وغزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سيد الكلمة وصانع الوعي

المزيد