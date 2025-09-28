قائمة بيراميدز في رحلة رواندا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز في رحلة رواندا لمواجهة الجيش في بداية مشوار دوري الأبطال.

ويبدأ بطل أفريقيا رحلة الحفاظ على اللقب القاري عندما يواجه يحل ضيفا على بطل رواندا في لقاء سيقام في الثالثة عصر الأربعاء على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - محمود مرعي - أحمد سامي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي