المتاحف الافتراضية وتكنولوجيا الحفاظ على الآثر دورة تدريبية بـ الآثار

نظمت إدارة التقنيات الحديثة والتطور التكنولوجي بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، دورة تدريبية بمتحف الفن الاسلامي، شملت عدة محاضرات ،وذلك في إطار دورها الهام في نشر الوعي الآثري.



أوضحت إدارة التقنيات الحديثة والتطور التكنولوجي بقطاع المتاحف ، أن المحاضرات تضمنت محاضرة بعنوان " التكنولوجيا التفاعلية لغة جديدة فى العرض المتحفي" ،بالإضافة إلي أخري بعنوان "التكنولوجيا والحفاظ على التراث" ،ومحاضرة " إنتاج العروض التفاعلية للمتاحف الافتراضية".



أشارت الإدارة ، إلى أنه اعتمدت جميع المحاضرات على الجانب التفاعلي بين المحاضرين والحضور، مما أضفى على الدورة طابعاً عملياً ومثمراً.



يذكر قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار ، يقدم أنشطة وفاعليات هامة ،من أجل ترسيخ ثقافة الوعي بـ الآثار وتاريخها وحضارة مصر والمصريين على مر السنين.



ومن أبرز المتاحف التى يشرف عليها ، متحف مرسي مطروح ،المتحف اليوناني الروماني ، متحف السويس القومي ،المتحف الحربي ،المتحف المصرى بالتحرير ،متحف ركن الفاروق ،متحف الإسكندرية القومي ، متحف النوبة ،متحف التمساح ،متحف الشرطة متحف مطار القاهرة الدولي.متحف الفن الإسلامي .



وتتضمن سلسلة المتاحف أيضا ، المتحف القبطي ،المتحف القومي للحضارة ،متحف شرم الشيخ ،متحف المركبات الملكية ،متحف كفر الشيخ ،متحف جاير أندرسون ،متحف قصر الأمير محمد على بالمنيل ،متحف المجوهرات الملكية ،متحف التحنيط ،متحف الغردقة ،متحف إيمحتب.