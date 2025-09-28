الجبهة الوطنية يدين مظاهرات المسجد الأموي: نموذج للجحود ونكران فضل مصر

يعرب حزب الجبهة الوطنية عن إدانته الكاملة واستنكاره الشديد للمظاهرات المسيئة التي جرت في رحاب المسجد الأموي ضد مصر وشعبها وجيشها ورئيسها، في تصرف لا يليق بمكانة هذا الصرح الديني والتاريخي العريق، ولا يعبّر إلا عن نكران الجميل وجحود من لا يقدّر مواقف مصر الأصيلة والداعمة عبر التاريخ.

واوضح ان مصر كانت – وستظل – حصنًا للأمة العربية، ودرعًا صلبًا لأشقائها، ومدرسة في التضحية والفداء، تمد يدها بالعون والمساندة دون انتظار مقابل. غير أن البعض قابل هذا الوفاء بالجحود

وتابع إن ما جرى لن يُضعف عزيمة مصر ولا يثنيها عن دورها القومي، بل يزيدها إصرارًا على الدفاع عن قضايا الأمة، والتمسك بثوابتها، وصون كرامة شعبها العظيم وجيشها الباسل وقيادتها الوطنية الرشيدة.

وإذ يؤكد حزب الجبهة الوطنية رفضه القاطع لأي إساءة لمصر، فإنه يذكّر الجميع بأن مصر التي تحمّلت ولا تزال، لن تقبل أن تُمس كرامتها أو يُنال من هيبتها، وستظل مرفوعة الرأس، صامدة في مواجهة كل محاولات النيل منها.

عاشت مصر عزيزة قوية، وحفظ الله شعبها وجيشها ورئيسها.