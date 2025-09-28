كارولين عزمي: قدمت في معهد فنون مسرحية بدون علم والدي ورفضوني

كشفت الفنانة كارولين عزمي، تفاصيل جديدة عن بدايتها في مجال التمثيل، مشيرة إلى أنها قدمت في معهد فنون مسرحية بدون علم والدها.

واضافت كارولين عزمي، في لقاء مع الإعلامية صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن :"قدمت في معهد فنون مسرحية من وراء ابويا، ورحت الاختبارات وطلبوا مني اعمل مشهدين".

وتابعت الفنانة كارولين عزمي، أن :"رحت عملت دور غادة عادل في فيلم الباشا تلميذ، ومكنتش فاهمة حاجة بس كان عندي ثقة في نفسي غريبة ، ولما وقفت على المسرح وقدمت المشهدين حسيت أن الناس مبهورين بيا، لكن منجحتش ورفضوني، وبعد عام قدمت مرة أخرى ونجحت.