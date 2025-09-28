قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التكنولوجيا |هواتف آيفون 17 تواجه مشكلات في هذه الخاصية .. سعر الاشتراك في فيسبوك وإنستجرام بدون إعلانات
من مونتريال .. مصر والإمارات تعززان التعاون في مجال الطيران لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي
نائب الرئيس الأمريكي يكشف من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب؟
مفاجأة.. بعد أنباء اتفاقه مع الأهلي| توماسبيرج يقترب من تدريب ناد بولندي
ترامب: لدينا فرصة لتحقيق شيء عظيم بالشرق الأوسط
نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي.. تفاصيل صادمة
أسهل طريقة لـ تحديث بطاقة التموين 2025 .. رابط مباشر
بالأسماء .. نتيجة المقبولين في معهد تمريض الأزهر بالمستشفى التخصصي
مفاجأة بشأن أحمد عبد القادر في الأهلي.. تفاصيل
البحث العلمي: فرصة ذهبية لشباب الباحثين في مجال المعلوماتية الحيوية
وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن
نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي.. تفاصيل صادمة

يسري غازي

كشفت تقارير إعلامية بولندية عن مفاجأة بشأن توقيع الدانماركي توماس توماسبيرج المرشح لتدريب الأهلي على عقود تدريب لأحد الاندية في بولندا خلال الساعات الماضية.

وأكد التقرير البولندي أن توماسبيرج رغم التوصل لاتفاق مع النادي الأهلي وتقدم مفاوضاته مع إدارة القلعة الحمراء إلا أنه سيوقع عقود تدريب نادي بوجون شتشين البولندي لمدة 3 سنوات.

وأتم النادي الأهلي كافة الترتيبات الخاصة بالتعاقد مع المدير الفني الأجنبي الجديد الدنماركي توماس توماسبيرج، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عنه عقب مواجهة القمة أمام الزمالك، المقررة في الثامنة مساء غدٍ الاثنين، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكشفت مصادر داخل القلعة الحمراء أن وفد الأهلي، برئاسة أسامة هلال مدير إدارة التعاقدات والإسكاوتنج، أنهى رحلته إلى أوروبا خلال الساعات الماضية بعد توقيع العقود مع المدرب الجديد بشكل رسمي، وحُسمت جميع الجوانب المالية والإدارية الخاصة بالاتفاق أمس السبت.

وسبق للدنماركي توماس توماسبيرج، تدريب إمام عاشور فب فريق ميتيدلاند، قبل أن ينضم للأهلي.

المدرب الدنماركي توماس توماسبرج حقق نجاحات واضحة في بلاده وصنع لنفسه سمعة جيدة كمدرب منظم وهادئ لكنه لم يقم بتدريب أي فريق خارج الدانمارك وليس لديه خبرة في قارة إفريقيا .

توماسبرج مدرب الأهلي المرشح بقوة يعتمد بشكل أساسي على طريقة لعب 4-4-2 الكلاسيكية،د مع بعض التحولات أحيانًا إلى 4-4-1-1 أو 4-3-3 في حالات معينة.

ويعتمد المدرب الدانماركي علي أسلوب الانضباط الدفاعي حييدث يبني خطوط الفريق بتماسك كما يفضل تقارب الخطوط وتضييق المساحات والاعتماد على التكتل أمام مرماه ويميل للتحفظ الدفاعي واللعب على المرتدات.

ويعتمد مدرب الأهلي المرشح على إرسال التمريرات الطولية السريعة لاستغلال المساحات خلف دفاع المنافس.

وينصب تركيز مدرب الأهلي المرشح علي الكرات الثابتة يهدد الخصم بالركلات الركنية والكرات العرضية أكثر من صناعة الفرص المفتوحة.

ويعتمد أسلوبه التكتيكي أيضا علي الهجمات المرتدة وتعتبر بمثابة نقطة القوة التي يمتلكها إذ يجيد تجهيز الفريق لاصطياد المنافس عند فقدانه الكرة.

ولم يعرف عن المدرب الدانماركي المرشح لتدريب الأهلي قيادته أي فريق خارج الدنمارك.

ولم يجتاز مدرب الأهلي المرشح أية اختبارات خاصة بالضغط الجماهيري والإعلامي مثل الموجودة في مصر.

