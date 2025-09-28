بسكال مشعلاني تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة اتهرينا

كشفت الفنانة بسكال مشعلاني عن تفاصيل أغنيتها الجديدة «اتهرينا»، مشيرة إلى أنها عند سماعها لأول مرة شعرت بأنها تعكس إحساس الناس بالزحمة والتحديات اليومية والحروب، معتبرة أن كلماتها قريبة من الواقع.

خفيفة وجديدة على مسيرتها

وأضافت بسكال مشعلاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2 مع الإعلامية نهال طايل، أن الأغنية من ألحان محمد شحاتة وكلمات رمضان محمد، ووصفتها بأنها لذيذة وخفيفة وجديدة على مسيرتها الفنية.

وقالت بسكال، إن لديها أغنية لبنانية ستطرح قريبًا وستصورها الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى أغنية أخرى من المقرر إصدارها بعد شهر، مؤكدة حرصها على تقديم أعمال مميزة ومختلفة للجمهور.

موهبته وإصراره الشخصي

وأكدت الفنانة بسكال مشعلاني دعمها الكامل للفنان الشاب محمد ابن فضل شاكر، مشيرة إلى أن النجاح الذي يحققه في مشواره الفني يأتي نتيجة موهبته وإصراره الشخصي، وأنه لا علاقة له بالأحداث أو المشاكل التي ارتبطت بوالده الراحل فضل شاكر.

