أحمد موسى: مصر لن تتنازل عن حقوقها في النيل.. وترامب قد يستحق نوبل إذا أوقف حرب غزة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن وزير الخارجية شدد على أن مصر لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها الوجودية المرتبطة بنهر النيل، مشيراً إلى أن إثيوبيا تعيش في وهم أن القاهرة قد تنسى حقوقها التاريخية.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة “صدى البلد”، إن مصر لجأت بالفعل إلى مجلس الأمن مرتين، وستواصل خطواتها باللجوء إلى القضاء والتحكيم الدولي لحماية مصالحها المائية.

وأضاف أن إثيوبيا تمارس تهديدات مباشرة تجاه دول عدة، في مقدمتها الصومال وإريتريا والسودان، مشيراً إلى أن جلسة الأمم المتحدة الأخيرة شهدت مواجهة دبلوماسية ساخنة بين ممثل مصر ومندوب إثيوبيا.

وفي سياق آخر، أشار موسى إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إذا نجح في وقف الحرب الدائرة بقطاع غزة، فسيستحق أن يطلق عليه “رجل سلام حقيقي” ويكون جديراً بالحصول على جائزة نوبل.

وأضاف أن العالم في حاجة ماسة إلى إنهاء الصراع، قائلاً: “يكفي ما شهدناه من حروب، والأجدر أن توجه الأموال إلى التنمية بدلاً من إنفاقها في النزاعات”.