كيفية الجمع بين الأخذ بالأسباب واليقين بالله.. اعرف الطريقة
مشكلات عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي
مقتـ.ل شاب على يد 3 عاطلين بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية
زيادة أموالك.. شهادات بنك مصر والأهلي 2025 أفضل الأوعية الادخارية
وزير الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت ولن يستمر أكثر من أسبوعين
خلال ساعات.. قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء غير الملتزمين بهذا الأمر
أول تعليق من أحمد السقا بعد حادث تهشم سيارته
بعد وصولها لـ30 جنيها.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم
أحمد موسى يطالب بالتحقيق في شبهة حصول شخص على عدة قطع أراض بمشروع بيت الوطن
البابا تواضروس: نحتاج ثلاثية "التطوع والتبرع والتضرع" لترسيخ ثقافة العطاء
على كرسي متحرك.. حكاية معمرة فلسطينية تتجاوز 100 عام تجتاز طرق الموت هربا من القصف
المدرسين وصلوا والحصص اشتغلت|شاهد حل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا بعد تدخل الوزير
توك شو

أحمد موسى: مصر لن تتنازل عن حقوقها في النيل.. وترامب قد يستحق نوبل إذا أوقف حرب غزة

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

أكد الإعلامي أحمد موسى أن وزير الخارجية شدد على أن مصر لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها الوجودية المرتبطة بنهر النيل، مشيراً إلى أن إثيوبيا تعيش في وهم أن القاهرة قد تنسى حقوقها التاريخية.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة “صدى البلد”، إن مصر لجأت بالفعل إلى مجلس الأمن مرتين، وستواصل خطواتها باللجوء إلى القضاء والتحكيم الدولي لحماية مصالحها المائية. 

وأضاف أن إثيوبيا تمارس تهديدات مباشرة تجاه دول عدة، في مقدمتها الصومال وإريتريا والسودان، مشيراً إلى أن جلسة الأمم المتحدة الأخيرة شهدت مواجهة دبلوماسية ساخنة بين ممثل مصر ومندوب إثيوبيا.

وفي سياق آخر، أشار موسى إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إذا نجح في وقف الحرب الدائرة بقطاع غزة، فسيستحق أن يطلق عليه “رجل سلام حقيقي” ويكون جديراً بالحصول على جائزة نوبل.

وأضاف أن العالم في حاجة ماسة إلى إنهاء الصراع، قائلاً: “يكفي ما شهدناه من حروب، والأجدر أن توجه الأموال إلى التنمية بدلاً من إنفاقها في النزاعات”.

جلسة الامم اثيوبيا الصراع أحمد موسى

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

