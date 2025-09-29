عبد الحكيم عبد الناصر: الزعيم الراحل لم يكفر يوما بفكرة الوحدة العربية

أكد عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أن أن والدي رفضت له عروض بعودة سيناء مقابل التخلي عن باقي الأراضي المحتلة بعد 67، لكنه تمسك بالموقف الوطني، كما اعتبر أن ما جرى في 1967 كان بمثابة ضربة استباقية.

وقال عبد الحكيم عبد الناصر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن إن قرار والده بالتنحي عقب هزيمة يونيو 1967 لم يكن تمثيلية كما يروج البعض، وإنما كان قرارا حقيقيا لكنه عاد إلى موقعه بإرادة شعبية.

وتابع نجل الزعيم جمال عبد الناصر، أن خلافات والدي كانت مع بعض القادة العرب وليست مع الشعوب، مؤكدا أنه لم يكن أحادي الرأي، بل كان يستمع إلى جميع الآراء.

وأشار عبد الحكيم عبد الناصر إلى أن الزعيم جمال عبد الناصر لم يكفر يومًا بفكرة الوحدة العربية