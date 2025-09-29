فوز الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية في مولدوفا

فاز حزب العمل والتضامن المؤيد لأوروبا، الحاكم في مولدوفا، في الانتخابات التشريعية التي عُقدت أمس الأحد محققًا نسبة تفوق 50%، وفقًا للجنة الانتخابية بعد فرز 99.52% من الأصوات، في المقابل، حصل حزب الكتلة الوطنية الموالي لروسيا على 24.26% من الأصوات، وحصلت الأحزاب الأخرى المتنافسة في الانتخابات التشريعية على أقل من 10%.



وبحسب راديو فرنسا الدولي، اليوم الاثنين أدلى أكثر من نصف الناخبين المولدوفيين بأصواتهم لانتخاب نواب البرلمان، بنسبة إقبال بلغت 52.09%، وفقًا للجنة الانتخابية.



وتبشر نتائج هذه الانتخابات بحسم ترشيح مولدوفا لعضوية الاتحاد الأوروبي.. ومع افتقار البلاد إلى الأغلبية في المجلس التشريعي المؤلف من 101 مقعد، فإن أي مفاوضات قد تفاقم من توترات إحدى أفقر دول أوروبا، التي تؤثر عليها الحرب في أوكرانيا المجاورة.

في حين تطمح الرئيسة مايا ساندو وحزبها "العمل والتضامن" للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فإن السيطرة على البرلمان ضرورية لتحقيق مشاريعهما الأوروبية.

