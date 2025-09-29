حركة فتح: نتنياهو يواصل سياسة المراوغة لتحقيق مصالحه الشخصية

أكد زيد تيم، أمين سر حركة فتح في هولندا، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواصل سياسة المراوغة والكذب من أجل تحقيق مصالحه الشخصية، مشددًا على أن الاعترافات الدولية الأخيرة بدولة فلسطين واللقاء العربي الإسلامي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضعت نتنياهو في موقف أكثر عزلة، مضيفا أن استمرار محاولات الضم في الضفة الغربية، يكشف زيف ادعاءات إسرائيل بالالتزام بأي حلول سياسية.

وأضاف «تيم»، خلال حواره عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن اللقاء المرتقب بين نتنياهو وترامب لن يكون مجرد إملاء شروط من واشنطن على تل أبيب، بل محاولة لصياغة خطة عمل تخدم مصالح الطرفين، غير أن غياب الجانب الفلسطيني عن هذه الخطة يمثل خطأ سياسيًا فادحًا.

وأشار إلى أن استبعاد الفلسطينيين من أي اتفاق هو تجاهل صارخ لحقوق أصحاب الأرض وأصحاب القرار، مشددًا على أن الدعم العربي والدولي غير المسبوق، جاء نتيجة الجرائم الإسرائيلية وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي ورفضها لحل الدولتين، الأمر الذي جعل العالم يعترف بوضوح بحق الفلسطينيين في دولتهم.

وحذر من خطط التهجير التي يحاول نتنياهو تمريرها تحت مسمى «التهجير الطوعي»، واصفًا إياها بالخديعة التي تهدف لإفراغ قطاع غزة من سكانها، مؤكداً أن الدول العربية والشعب الفلسطيني ترفض هذا الطرح رفضاً قاطعاً.

وأكد أن أي اتفاق ناجح يجب أن يقوم أولاً على وقف إطلاق النار بشكل مباشر، ووقف دعم نتنياهو عسكريًا، تمهيدًا لبدء مسار سياسي حقيقي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويوقف حرب الإبادة المستمرة ضده.