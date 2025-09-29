قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في قمة الدوري
انفوجراف.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج| تفاصيل
براءة الحمد لله.. البلوجر محسن سعد يكشف مصيره في قضية ابتزاز فتاة
الأرصاد: الأجواء خريفية ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية
عودة مصر إلى منصة التتويج بالآغا خان بعد عقدين.. إسنا تكتب فصلًا جديدًا في العمارة العالمية
القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية
خروج منير مكرم من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
بالفيديو.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لـ الشيخ محمد بن زايد
مدبولي: الدولة تستهدف شراكات مع القطاع الخاص لإدارة مصانع الغزل والنسيج
في اليوم العالمي للقلب.. فنانون رحلوا بسبب أمراض القلب
وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني للطاقة الخضراء والتنمية المستدامة

جانب من فعاليات المؤتمر
جانب من فعاليات المؤتمر
الديب أبوعلي

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للطاقة الخضراء والتنمية المستدامة في مكافحة تغير المناخ من أجل مستقبل أفضل لمصر، قبل قليل، والذي تنظمه جمعية المهندسين الكهربائيين تحت رعاية الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبالتعاون مع نقابة المهندسين المصرية.

شهد المؤتمر حضورًا هندسيًا واسعًا من المتخصصين في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة، يتقدمهم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والمهندس فاروق الحكيم رئيس جمعية المهندسين الكهربائيين وأمين عام جمعية المهندسين المصرية.

وأكد المهندس فاروق الحكيم في كلمته أن التغيرات المناخية باتت تفرض تحديات جسيمة على العالم أجمع، مشيرًا إلى أن الكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات وارتفاع درجات الحرارة والانبعاثات الحرارية أصبحت ظواهر متكررة تستوجب تكاتف الجهود.

وأضاف: العالم بحاجة إلى أكثر من مؤتمر وأكثر من ندوة علمية لمواجهة هذه التحديات بجدية”، معربًا عن تقديره لدعم المهندس طارق النبراوي المستمر لجمعية المهندسين المصرية.

من جانبه، أعرب المهندس طارق النبراوي عن سعادته بشراكة النقابة في هذا الحدث العلمي المهم، مؤكدًا أن النقابة تضع دائمًا مصلحة مهنة الهندسة والعلم والوطن في مقدمة أولوياتها.

وأوضح أن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًا بين النقابة وجمعية المهندسين المصرية، قائلاً: الجمعية هي الذراع العلمي للنقابة، وعلينا جميعًا أن ندعم مثل هذه المؤتمرات التي تجمع العلماء والمتخصصين من أجل مستقبل أفضل.

يذكر أن المؤتمر سيتضمن جلسات حوارية ومناقشات مستديرة بمشاركة خبراء وباحثين متخصصين ،وأن المحاور الرئيسية ستشمل مصادر الطاقة المختلفة لإنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة مثل الشمسية والرياح والنووية ،وترشيد استهلاك الكهرباء ،والمباني الخضراء والشبكات الذكية ،إضافة إلى مناقشة تأثير أزمة المناخ على الزراعة في مصر وتداعيات النفايات البلاستيكية على المحيطات والمناخ العالمي ،فضلا عن ندوة متخصصة حول المياه.

الدولي الثاني للطاقة الخضراء والتنمية المستدامة جمعية المهندسين الكهربائيين وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نقابة المهندسين المصرية المهندس طارق النبراوي

