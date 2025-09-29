نـ.ـار الانتقام.. شابان يحـ.ـرقان سيارة شقيقهما في الصف بسبب الميراث

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة لغز اشتعال النيران في سيارة بمدينة الصف حيث تبين أن شقيقان أشعلا النيران في السيارة ملك شقيقهما الثالث بسبب خلافات حول الميراث.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الصف بورود بلاغ يفيد بإشعال النيران في إحدى السيارات بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

أسفرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقي صاحب السيارة المحترقة، حيث قاما بسكب مادة قابلة للاشتعال على السيارة وإشعال النيران بها انتقامًا منه إثر خلافات عائلية على الميراث، وتم ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق التي تولت التحقيقات.