احتمالية تجدد الصليبي .. شكوى نجم مانشستر سيتي من الركبة

اشتكى رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، من ألم في الركبة نفسها التي أصيب فيها بالرباط الصليبي الأمامي الموسم الماضي، مما أثار شكوكًا حول جاهزيته لمباراة الفريق ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا.

وغاب الفائز بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي عن فوز مانشستر سيتي 5-1 على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت بعد انسحابه من المباراة بعد التدريب يوم الجمعة.

وقال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بعد مباراة بيرنلي: "قال لي: لا أستطيع اللعب، أشعر بألم شديد في ركبتي، لا أستطيع اللعب".

وأضاف: "قلتُ له: إذا لم تستطع اللعب، فلن تتمكن من اللعب. سيلعب لاعب آخر".

وغاب رودري عن الملاعب لمدة ثمانية أشهر الموسم الماضي؛ بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، وأكد جوارديولا أن الركبة نفسها هي التي تسبب له مشاكل حاليًا.

ولعب رودري ثلاث مباريات خلال ثمانية أيام في منتصف هذا الشهر، وخلالها، أشار جوارديولا إلى إن لاعب خط الوسط الإسباني لم يشعر بالراحة سواءً في المباريات أو في التدريبات.

وكان غياب رودري لمعظم الموسم الماضي عاملاً أساسيًا في تراجع مانشستر سيتي الحاد وفشله في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتوجه مانشستر سيتي إلى موناكو هذا الأسبوع بعد فوزه في مباراته الافتتاحية في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 2-0 على أرضه أمام نابولي.