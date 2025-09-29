قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على شقيقين متهمين بـ قتل عامل خردة في الخانكة
الخسران زعلان.. خالد الغندور يوجه رسالة للجمهور قبل مباراة القمة
مباراة القمة| بيزيرا جاهز لمواجهة الأهلي في الدوري
أحمد نعينع: أرفض الإساءة والابتزاز الذي يتعرض له قراء القرآن
تفاصيل مباحثات الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد فى القاهرة.. فيديو وصور
غيابات بالجملة في القمة 131 بين الأهلي والزمالك
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2025
غارة إسرائيلية تستهدف وسط بلدة النبطية بالجنوب اللبناني
خطوات تحديث بطاقات التموين 2025 وإضافة المواليد
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
تفاصيل مباحثات الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد فى القاهرة.. فيديو وصور

في ختام زيارته الأخوية، ودّع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أخاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمطار القاهرة الدولي.

وحرص الرئيس السيسي على أن يكون في مقدمة مودعيه، تأكيدًا لعمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شمل اجتماعاً موسعاً ضم وفدي البلدين، أعقبه اجتماع ثنائي مغلق بين الزعيمين، ثم مأدبة غداء عمل أقيمت تكريماً لضيف مصر الكبير والوفد المرافق لسموه. 

واستهل الرئيس السيسي اللقاء بالتأكيد على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر ودولة الإمارات، مشيداً بالتطور الملحوظ في التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في مجالي التجارة والاستثمار. 

تذليل العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية

كما أعرب الرئيس السيسي عن حرص الدولة المصرية على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية، مثمناً الطفرة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. من جانبه، أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بما يشهده مناخ الاستثمار في مصر من تطور كبير، يعكس الجهود المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

الترحيب بمبادرة الرئيس ترامب 

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة، وأعرب الزعيمان عن ترحيبهما بالمبادرة التي طرحها الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب في القطاع، مؤكدين أهمية دعم هذه المبادرة السلمية بما يمهد الطريق أمام مسار تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بقصر الاتحادية، أخاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يزور مصر في إطار زيارة أخوية، يحلّ خلالها ضيفاً عزيزاً على وطنه الثاني، كما تأتي هذه الزيارة امتداداً للتشاور المستمر والتنسيق الوثيق بين قيادتي البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء الوفد المرافق للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة الذي يضم كلاً من، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

