3 أبيض و 2 أحمر.. الإقصاء مصير نجوم الأهلي والزمالك بـ القمة

ضربت مباراة القمة بين فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي والغريم التقليدي نادي الزمالك عاصفة من الإقصاءات عن اللقاء الذى يجمع بين قطبي الكرة المصرية رقم 131 ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الممتاز.



ويري مدربي الأهلي والزمالك أن استبعاد النجوم المصابين عن خوض لقاء القمة يأتي حرصا من الجهاو الفني والطبي على سلامة اللاعبين والحرص علي عدم تجدد الإصابة التي لحقت بهم فى الآونة الاخيرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



ويتصدر فرق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة فيما يحتل فريق النادي الأهلي الذى يقوده فنيا عماد النحاس المركز الثامن برصيد 12 نقطة.استبعاد زيزو



قرر عماد النحاس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد زيزو من قائمة القلعة الحمراء لمواجهة الزمالك في القمة رقم 131 فى المباراة المقرر غقامتها مساء غد الإثنين في إطار منافسات الجولة التاسعة بالدوري الممتاز.



وأخطر عماد النحاس اللاعب احمد سيد زيزو بعدم ضمه لقائمة الأهلي أمام الزمالك.جراديشار



قرر عماد النحاس المدير الفنى المؤقت لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي استبعاد السلوفيني جراديشار مهاجم القلعة الحمراء من مباراة القمة رقم 131 أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك.



جاء استبعاد السلوفيني جراديشار مهاجم النادي الأهلي بفرمان من عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي عقب إصابة اللاعب فى العضلة الضامة والخشية من تفاقم الإصابة حال الدفع به فى لقاء القمة.



استبعاد حارس الزمالك



استبعد يانيك فيريرا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد عواد حارس الفريق من مواجهة الأهلي المقرر لها مساء اليوم في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.



وقرر يانيك فيريرا ضم المهدي سليمان لقائمة الزمالك أمام الأهلي، للتدوير بين الحارسين عواد والمهدي سليمان.استبعاد نجم جديدقرر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك استبعاد أحمد ربيع من قائمة الفريق لخوض مباراة الأهلي.



وخاض أحمد ربيع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي، المقرر لها بعد قليل في مسابقة الدوري الممتاز.



وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.شيكوبانزاقرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا استبعاد الأنجولى شيكوبانزا من قائمة الفريق لمواجهه الأهلي اليوم في لقاء القمة رقم 131.



يأتي قرار الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا استبعاد الأنجولى شيكوبانزا من قائمة الفريق لمواجهه الأهلي لأسباب فنية.

