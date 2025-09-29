محافظ كفرالشيخ: نولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع نطاق استخدام التطبيقات الذكية

أ ش أ

قال محافظ كفرالشيخ الدكتور علاء عبدالمعطي إننا نولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع نطاق التطبيقات الذكية وتطوير البنية التحتية الرقمية؛ بما يخدم مختلف القطاعات الخدمية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المهندس محمود عاصم مدير مشروعات التطوير المؤسسي وقواعد البيانات بالوزارة؛ لمناقشة التطوير المؤسسي وإنشاء قواعد البيانات وسبل دعم مشروعات التحول الرقمي.

واستعرض المحافظ أبرز ما تحقق بمنظومة التحول الرقمي داخل المحافظة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي تعزيزًا للأداء المؤسسي وتيسيرًا للخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه أشاد وفد وزارة الاتصالات بما حققته المحافظة من خطوات متميزة في مجال الرقمنة وميكنة الخدمات، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم الفني وتكثيف التعاون لتطوير البنية الرقمية وتعزيز الأداء المؤسسي، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو بناء مصر الرقمية.