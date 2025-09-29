الإسماعيلي يتذيل جدول الدوري بعد الهزيمة من البنك الأهلي

حقق فريق البنك الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز «دوري Nile».

أحرز مصطفى شلبي نجم البنك الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 20، وأضاف أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 27 من عمر المباراة،

وسجل محمد عمار مدافع الإسماعيلي الهدف الأول في الدقيقة 75 من ركلة جزاء احتسبها الحكم.

بهذه النتيجة رفع فريق البنك الأهلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر بترتيب جدول الدوري، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الرابعة في المركز الأخير.