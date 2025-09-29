تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي بالدوري

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الأساسي لمواجهة النادي الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك، في تمام الثامنة مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في ختام مواجهات الجولة التاسعة من الدوري.

وجاء تشكيل الزمالك في مواجهة الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع:

عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمود بنتايك.

خط الوسط:

نبيل دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

خط الهجوم:

خوان بيزيرا، عدي الدباغ، آدم كايد.

بينما يجلس على دكة البدلاء:

مهدي سليمان، صلاح الدين مصدق، محمود الونش، أحمد فتوح، أحمد حمدي، عبد الحميد معالي، أحمد شريف، عمرو ناصر وناصر منسي.