انقذوا الإسماعيلي.. خالد الغندور يعلق على تذيل الدراويش للدوري الممتاز

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي فوزا غاليا على الإسماعيلي بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “انقذوا النادي الاسماعيلي”.

تشكيل الإسماعيلي أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى: عبد الله جمال.

خط الدفاع: حسين منصور، محمد نصر، محمد عمار، عبد الكريم مصطفى.

خط الوسط: نادر فرج، عبد الرحمن كتكوت، محمد سمير كونتا.

خط الهجوم: محمد خطاري، إبراهيم النجعاوي، محمد عبد السميع

موقف الإسماعيلي والبنك الأهلي في الدوري

ويحتل البنك الأهلي، المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 11 نقاط، في حين يتذيل الإسماعيلي جدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعها من 8 مباريات.