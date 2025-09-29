دكة بدلاء الأهلي أمام الزمالك في لقاء القمة 131

يواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي، في قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز "دوري NILE".

وأعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادًا لمباراة الزمالك التي تقام في الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.

دكة بدلاء الأهلي أمام الزمالك

ويتواجد على دكة بدلاء الأهلى كل من:

مصطفى شوبير وعمر كمال وأحمد رضا وأحمد رمضان بيكهام وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومصطفى العش وأليو ديانج وحمزة عبد الكريم.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود تريزيجيه وطاهر محمد وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: محمد شريف.