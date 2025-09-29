لقطات للاعبي الأهلي من ستاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك| صور

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة الزمالك التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع التاسع لبطولة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني واللاعبون على تفقد أرضية الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل بدء عمليات الإحماء.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

يواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي، في قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز "دوري NILE".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تذاع مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على قنوات “أون سبورتس”، الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

كان الأهلي قد حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الكلية الحربية.