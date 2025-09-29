شوط أول سلبي بين سيراميكا كليوباترا والجونة في الدوري

أنتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين سيراميكا كليوباترا والجونة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيطر فريق سيراميكا كليوباترا على الكرة بنسبة استحواذ وصلت لنحو 74% مقابل 26 % الجونة دون تسجيل أهداف.

وحاول فريق سيراميكا كليوباترا الوصول لمرمى المنافس لكن دون تسديد كرة صحيحه بينما وصل فريق الجونة بهجمات مرتدة وسدد 6 كرات وجاءت كرة وحيده بشكل صحيح أنقذها الحارس.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس، رجب نبيل، سعد سمير، محمد عادل.

خط الوسط: كريم نيدفيد، عمر السولية، إسلام عيسى.

خط الهجوم: أمين موكا، صديق إيجولا، فخري لاكاي.

البدلاء: محمد كوكو، خالد عبدالفتاح، محمد المغربي، محمد رضا، محمد صادق، إبراهيم محمد، عمر الجزار، أحمد بلحاج، مروان عثمان.

بينما جاء تشكيل الجونة كالتالي

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: خالد صديق، صابر الشيمي، الفا توري، عبد الجواد ثعلب.

خط الوسط: نور السيد، بلال السيد، حفيظ إبراهيم.

خط الهجوم: أرنو، مروان محسن، علي الزاهدي.