بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري

أعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادًا لمباراة الزمالك التي تقام في الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود تريزيجيه وطاهر محمد وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير وعمر كمال وأحمد رضا وأحمد رمضان بيكهام وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومصطفى العش وأليو ديانج وحمزة عبد الكريم