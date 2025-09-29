منتخب أنجولا يستدعي شيكو بانزا.. واللاعب يغيب عن الزمالك في القمة

استدعى الجهاز الفني لمنتخب أنجولا، شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمعسكر منتخب بلاده المقبل لخوض مباراتي أسواتيني والكاميرون في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويغيب اللاعب عن الزمالك في مباراة القمة اليوم أمام الأهلي لأسباب فنية بعد قرار الجهاز الفني باستبعاده.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في الثامنة مساء اليوم الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من، الإسباني سيزار سوتو جرادو حكم ساحة، ويعاونه كل من، إيفان ماسو جراندو وأنطونيو رامون مورينو مساعدين، و أليخاندرو رويز حكم رابع، وخوسيه لويس مونويرا حكم تقنية الفيديو، و ماريو ميليرو لوبيز حكم تقنية فيديو مساعد.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثامن، برصيد 12 نقطة