تشيللو وبيانو وفلوت روسى بمعهد الموسيقى

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع المركز الثقافى الروسى حفل موسيقى للعازفات إيملى أصلانوفا ( تشيللو )، ماريا بيلوكوبيتوفا ( بيانو )، يكاتيرنا نايدينوفا ( فلوت) فى الثامنة مساء الأربعاء الأول من أكتوبر بمعهد الموسيقى العربية.

يأتى الحفل ضمن أجندة وزارة الثقافة الخاصة بعرض مختلف أشكال الفنون الجادة من دول العالم للجمهور المصرى ويتضمن برنامجه مجموعة من المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها ثلاثية للفلوت، التشيللو والبيانو لـ فردريك كولاو، دراسة وثلاث مقدمات لـ أناتولى لادوف، الغابات المظلمة لـ فلاديمير سفير دلوف - أشكنازى، آداجيو واليجرو لـ روبرت شومان، سوناتا للفلوت والبيانو لـ كارل راينيكه، ثلاثية البيانو لـ كلود ديبوسى وتم إعدادها للفلوت والتشيللو والبيانو) .