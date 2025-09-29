ميار شريف تتأهل إلى الدور الثاني ببطولة ريجيو كالابريا الدولية للتنس

تأهلت المصرية ميار شريف، إلى الدور الثاني (دور الـ16) من بطولة ريجيو كالابريا الدولية للتنس، ذات الـ125 نقطة، المقامة في إيطاليا خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر الجاري.

جاء تأهل ميار، المصنفة رقم 100 عالميا، عقب فوزها في الدور الأول (دور الـ32) على الإيطالية تيتانا بيري، المصنفة رقم 331 عالميا، بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-2 و6-3.

ومن المقرر أن تلتقي ميار شريف في الدور المقبل مع الفائزة من المواجهة التي تجمع بين السلوفاكية تمارا زيدانسيك، المصنفة رقم 172 عالميا، والإسبانية أندريا لازارو جارسيا، المصنفة رقم 214 عالميا.