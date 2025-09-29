مصرع 7 عناصر إجرامية خلال مداهمة لبؤرة إجرامية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة واللواء أحمد السكران من تصفية إحدى أخطر البؤر الإجرامية المتخصصة فى تجارة المواد المخدرة بمحافظات وجه بحرى.

وتابع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة نشاط إحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، والتى تتخذ من علانية الاتجار فى المواد المخدرة منهجا لها، والكائنة بمنطقة الضهرية التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، حيث استغلت العناصر الإجرامية المكونة لتلك البؤرة والمتاخمة لمحافظات البحيرة، والغربية، والتى يفصلها مجرى نهر النيل، ويستخدمونه سبيلا لهم للهروب باستخدام مراكب نيلية، حتى يكونوا بمنأى عن الملاحقات الأمنية.

عقب التأكد من سلامة وصحة المعلومات تم استئذان النيابة العامة بمركز شرطة إيتاى البارود برئاسة المستشار محمد الشريف، تم استهداف المتهمين وعقب تقنين الإجراءات تم رصد تحركاتهم وتتبعهم واستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرع زعيم تلك البؤرة "شريف البحيرى" 6 مجرمين آخرين، وتمكنت الحملة من ضبط 5 عناصر آخرين.



كما تمكنت الحملة من ضبط مجموعة كبيرة من الأسلحة الآلية وعدد كبير من الطلقات، إضافة إلى أعداد كبيرة من المواد المخدرة جارى فحصها، وعدد من المراكب النيلة وتم التحفظ على المضبوطات وجاري فحصها من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة داخل مركز شرطة إيتاي البارود.

تم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة بمركز إيتاي البارود وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.