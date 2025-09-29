قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: سأكون رئيسا لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة وتوني بلير عضوا
ترامب: إيران تنضم في نهاية المطاف لاتفاقيات السلام مع إسرائيل
الجمع بين نية الزكاة والصدقة .. اعرف الرأي الشرعي الصحيح
تريزيجية يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك الزمالك
ترامب: نتحدث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره لا مجرد وقف الحرب في غزة
حسين الشحات يحرز هدف تعادل الأهلي في شباك الزمالك
مفتي الجمهورية يعزي المرجع الشيعي الأعلى بالعراق في وفاة زوجته
ترامب: نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة
البيت الأبيض: خطة ترامب تتضمن ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في غزة
ترامب: نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غزة
60 دقيقة | الأهلي يسعى للتعادل والزمالك يحافظ على تفوقه
موعد صرف مستحقات تكافل وكرامة أكتوبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مصرع 7 عناصر إجرامية خلال مداهمة لبؤرة إجرامية بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة واللواء أحمد السكران من  تصفية إحدى أخطر البؤر الإجرامية المتخصصة فى تجارة المواد المخدرة بمحافظات وجه بحرى.

وتابع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة نشاط إحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، والتى تتخذ من علانية الاتجار فى المواد المخدرة منهجا لها، والكائنة بمنطقة الضهرية التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، حيث استغلت العناصر الإجرامية المكونة لتلك البؤرة والمتاخمة لمحافظات البحيرة، والغربية، والتى يفصلها مجرى نهر النيل، ويستخدمونه سبيلا لهم للهروب باستخدام مراكب نيلية، حتى يكونوا بمنأى عن الملاحقات الأمنية.

عقب التأكد من سلامة وصحة المعلومات تم استئذان النيابة العامة بمركز شرطة إيتاى البارود برئاسة المستشار محمد الشريف، تم استهداف المتهمين وعقب تقنين الإجراءات تم رصد تحركاتهم وتتبعهم واستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرع زعيم تلك البؤرة "شريف البحيرى" 6 مجرمين آخرين، وتمكنت الحملة من ضبط 5 عناصر آخرين.


كما تمكنت الحملة من ضبط مجموعة كبيرة من الأسلحة الآلية وعدد كبير من الطلقات، إضافة إلى أعداد كبيرة من المواد المخدرة جارى فحصها، وعدد من المراكب النيلة وتم التحفظ على المضبوطات وجاري فحصها من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة داخل مركز شرطة إيتاي البارود. 

تم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة بمركز إيتاي البارود وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها. 

أمن البحيرة إيتاى البارود بؤرة إجرامية شريف البحيرى

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

هل يحبك حقًا؟ 11 دليلا يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

لأكل العيش .. هيونداي أكسنت موديل 2011 بهذا السعر

سهلة وسريعة.. طريقة عمل موس الشوكولاتة بالزبادي

شروط استيراد سيارة ذوي الإعاقة من الخارج 2025

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

