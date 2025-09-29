حبس مبيض محارة تعدى على شقيق زوجته بالبحيرة

قررت جهات التحقيق حبس شخص في واقعة قيامه بالتعدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في البحيرة.





كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تشاجر شخصين أحدهما يحمل سلاح أبيض بالدقهلية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/ الجارى تبلغ لمركز شرطة بنى عبيد بالدقهلية من عامل مقيم بدائرة المركز، بتضرره من شقيق زوجته "الظاهر بمقطع الفيديو" (مبيض محارة – مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى عليه بالسب ومحاولة التعدى عليه بسلاح أبيض دون حدوث ثمة إصابات لخلافات عائلية.





أمكن ضبط المكشو فى حقه ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات وتخلصه من الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.