رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
أرخص سيارة بمظهر رياضي موديل 2025.. كسر زيرو
الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بصحراوي سمالوط بالمنيا
مسؤول إسرائيلي يؤكد اقتراب التوصل إلى تفاهمات بشأن غزة
رسميًا.. أسعار البنزين والسولار اليوم
خلال ساعات.. الخطيب يحسم قائمته في انتخابات الأهلي
حكم إخراج أموال الزكاة بالتقسيط؟.. اعرف رأي الشرع
الوزير: القطار السريع يستوعب أكثر من مليون راكب يوميا
حكم قراءة سورة السجدة في فريضة الفجر كل جمعة.. اعرف آراء الفقهاء
متحدث الإسكان يكشف مفاجأة بشأن أزمة بيت الوطن
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حبس مبيض محارة تعدى على شقيق زوجته بالبحيرة

قررت جهات التحقيق حبس شخص في واقعة قيامه بالتعدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في البحيرة.

 

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تشاجر شخصين أحدهما يحمل سلاح أبيض بالدقهلية.


 

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/ الجارى تبلغ لمركز شرطة بنى عبيد بالدقهلية من عامل مقيم بدائرة المركز، بتضرره من شقيق زوجته "الظاهر بمقطع الفيديو" (مبيض محارة – مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى عليه بالسب ومحاولة التعدى عليه بسلاح أبيض دون حدوث ثمة إصابات لخلافات عائلية.


 

 أمكن ضبط المكشو فى حقه ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات وتخلصه من الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.


 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

