رئيس وزراء أرمينيا: مشاركة طرف ثالث في مشروع "طريق ترامب" يحتاج إلى موافقة مشتركة بين يريفان وواشنطن

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، أن مشروع "طريق ترامب للسلام والازذدهار الدوليين" تتم مناقشته مع الولايات المتحدة.



وقال باشينيان- في مؤتمر صحفي في ستراسبورج- في رده على سؤال عما إذا كان الاتحاد الأوروبي يمكن أن يشارك في المشروع، إن مشاركة أي طرف ثالث قد تتطلب موافقة كلًًا من أرمينيا والولايات المتحدة.



وأوضح أن أي طرف ثالث، تتوصل أرمينيا والولايات المتحدة إلى اتفاق حوله، يمكن أن يشارك بالمشروع، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي شريك موثوق لأرمينيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية.



يُذكر أنه في 8 أغسطس الماضي، وفي ختام اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، وقع الرئيس الأذري إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إعلانًا مشتركًا حول التسوية السلمية بين باكو ويريفان وإنشاء ممر نقل بين جمهوريتي جنوب القوقاز يحمل اسم "طريق ترامب للسلام والازذدهار الدوليين".

