وزير السياحة: نستهدف الوصول لـ 30 مليون سائح.. والزيادة في أعداد السياح تبلغ 22%

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أنه خلال هذا العام حتى الآن، الزيادة في أعداد السياح تبلغ 22% مقارنة بالعام الماضي، ودخل السياحة وصل إلى أكثر من 9 مليارات دولار.

وقال شريف فتحي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه نستهدف الوصول لـ 30 مليوم سائح، مؤكدا أن الوصول لهذا الرقم ليس حلما، ولكن يتطلب مضاعفة الطاقة الفندقية في مصر.

وتابع وزير السياحة والأثار، أن الوزارة استحدثت نظام الـ"Holiday Home" لزيادة المعروض من الغرف، حيث شجعت الدولة تحويل الوحدات من سكني لفندقي بدون مقابل.