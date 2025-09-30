المفوضية الأوروبية: حل الدولتين يظل السبيل الوحيد العملي لتحقيق السلام

أعربت فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بخطة ترامب بشأن غزة ، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساهمة في مقترح السلام الخاص بغزة.

كما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن حل الدولتين يظل السبيل الوحيد العملي لتحقيق السلام العادل والدائم.

وكشفت فضائية القاهرة الإخبارية، عن تفاصيل خطة ترامب للسلام، موضحة أنها تتضمن إعادة المحتجزين الإسرائيليين، ونزع سلاح حركة حماس، كما تطرقت الخطة إلى إنشاء "مجلس السلام" للإشراف على المرحلة الانتقالية في غزة، وتحقيق أمن مستدام لإسرائيل.

وأشارت إلى أنه بناءً على تلك الخطة، ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لعملية تبادل المحتجزين

وأفادت بأنها خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل علنًا لهذا الاتفاق، ستتم إعادة جميع المحتجزين أحياءً وأمواتًا، وبمجرد إطلاق سراحهم، ستُفرج إسرائيل بالمقابل عن 250 سجينًا محكومًا بالمؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك جميع النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق.