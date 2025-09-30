أهالي غزة يترقبون مصير خطة ترامب للسلام في أجواء متوترة وقصف مستمر

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دير البلح، إن هناك حالة من الترقب والانتظار تسود الشارع الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، حيث يعيش السكان تحت وطأة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو عامين.

وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد موافي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأهالي يترقّبون ما ستؤول إليه الأوضاع، لا سيما بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رؤيته لوقف العدوان وإراقة الدماء، والتي عرضها مساء اليوم.

لكن وعلى الرغم من هذه المبادرات، أكد المراسل أن الأوضاع الميدانية لا تزال متوترة، حيث يتواصل القصف الإسرائيلي بكثافة، ويستهدف مختلف مناطق وأحياء قطاع غزة.

وذكر أن صوت الانفجارات العنيفة يُسمع بوضوح في المحافظة الوسطى، نتيجة الغارات الجوية التي تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية، والتي تهزّ مدينة غزة من شدّتها.