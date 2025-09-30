عضو أفريقية النواب: مباحثات الرئيس السيسي وبن زايد شهدت توافقا حول القضية الفلسطينية

رحبت النائبة الدكتورة نيفين حمدي ، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ضيف مصر العزيز، والوفد المرافق لسيادته، مؤكدة على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأكدت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، في بيان اليوم، علي أهمية المباحثات المصرية - الإماراتية، والتي شهدت توافق في الرؤي والأهداف بما يخدم صالح الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلي ما تطرق له الرئيس السيسي وبن زايد خلال المباحثات الثنائية، من تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة.

وأشارت عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلي أن الزيارات الدبلوماسية الدولية التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة تعزز من وضع مصر علي الخريطة الدولية العالمية، لاسيما وأن زيارة رئيس دولة الإمارات جاءت لتصدق على مدى أهمية العلاقة التعاونية التاريخية بين مصر والإمارات العربية المتحدة .

واختتمت القيادية بحزب حماة الوطن ، بيانها بالتأكيد علي ما شهدته العلاقات المصرية ـ الإماراتية في الآونة الأخيرة من تطورات كبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والسياحية وزيادة التبادل التجاري في حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، فضلا عن رؤي البلدين توافقها في إزاء العديد من القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة العربية.