المستشار حسين مدكور يوضح لـ صدى البلد حقيقة رفع المحامين دعاوى ضد الهيئة العامة للبترول

أجرى موقع صدى البلد حوارا مع المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة والذي صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه في الأول من يوليو 2025، باعتبار هيئة قضايا الدولة هي هيئة قضائية مستقلة مصرية ناط بها القانون المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.

وإلى الحوار..

ماذا حدث في الدعاوى التي رفعها المحامون على الهيئة العامة للبترول؟

قام عدد من المحامين برفع دعاوى على الهيئة العامة للبترول، وقامت الهيئة بتفويض هيئة قضايا الدولة للدفاع عنها خاصة وأن المدعى أحد الإدارات القانونية حيث كانوا يطالبوا بتطبيق ميزات معينة لهم بأحقيتهم في علاوتين إضافيتين وأثناء تداول تلك الدعاوى صدرت أحكام لصالحهم، ووصلت إلى محكمة النقض وتوصلت مع الهيئة العامة للبترول عن طريق المراسلات ولم تكن هناك استجابة فتوجهت بنفسي إلى هناك في مقرهم بالمعادي وتقابلت مع مديرة الشئون القانونية وعملت معهم 4 اجتماعات وقمت بتجميع المستندات وذهبنا للمحكمة وشرحت لدائرة المحكمة طبيعة القضية وأصلها ومن أول جلسة بعد المرافعة وبعد ندب خبير صدرت الأحكام لصالح الهيئة العامة للبترول.

درس الأب والجد الشريعة والقانون وعلموها.. حدثنا عن النشأة وصولا لرئاسة هيئة قضايا الدولة؟

حسين مدكور، مواطن مصري، الوالد هو الدكتور محمد سلام مدكور رئيس قسم الشريعة بكلية حقوق جامعة القاهرة والجد والد والدتي هو الشيخ فرج السنهوري وزير الأوقاف، النشأة كانت في بيت متدين ذو علم، فنحن متدينون التدين الوسطي ليس التدين المتطرف المتشدد، تعلمت فى مدارس حكومية ثم دخلت جامعة عين شمس وتخرجت في كلية الحقوق وحصلت على الماجستير ثم الدكتوراة، وتعينت محامي في بنك مصر ثم في هيئة قضايا الدولة وتدرجت في المناصب إلى أن شرفت بثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعييني رئيس لهيئة قضايا الدولة..

خلال هذه المسيرة حصلت على إعارات لدولة الكويت كنت في مجلس حماية البيئة ثم في مجلس الوزراء بإدارة الفتوى والتشريع ثم أخيرا كنت مستشار لرئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي وسافرت إلى أندونسيا وقمت بالتدريس في الجامعة هناك استاذا مساعدا بمعهد العلوم الدينية والإسلامية بجاكرتا..

وداخل مصر كانت هناك انتدابات لي بالتدريس في كلية حقوق بجامعة الزقازيق ومستشار لمحافظ القاهرة ومكتب المستشار مساعد وزير العدل للخبراء والطب الشرعي والشهر العقاري وانتدبت كمحكم وكنت رئيس لمركز التحكيم بالإسكان التعاوني.

جاء ترشيحك للالتحاق بهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ما سبب اختيارك لقضايا الدولة؟

ليس هنك سبب محدد، ولكن وأنا في بنك مصر عقب عودتي للمنزل فوجدت جوابين للعمل بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة ولكن ترشيحات الوالد والأقارب نصحوني باختيار هيئة قضايا الدولة خاصة وأن أحد طلبة الدراسات العليا عند والدي كان مستشار بقضايا الدولة ما رجح الأمر.

حدثنا عن تاريخ والسبب في إنشاء هيئة قضايا الدولة؟

هيئة قضايا الدولة أنشأت في 27 يناير عام 1876 وفي بداية العام الجديد 2026 نحتفل بمرور 150 عاما على إنشاء الهيئة وستقام بهذه المناسبة احتفالية كبيرة وتم تأليف كتاب بعنوان «قضايا الدولة .. صفحات من نور» ومترجم إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية، فلقد أنشأت الهيئة أيام الخديو إسماعيل وكان الهدف حماية الدولة من القروض الأجنبية وكان اسمها آنذاك لجنة مستشاري الدولة وكان الموظفون فيها أجانب وليس مصريين كما كان سائد في هذا الوقت، فكان فيها موظفين من إيطاليا والنمسا وفرنسا وانجلترا ثم دخل بعد ذلك المستشار عبد الحميد بدوي وهو أول رئيس مصري للهيئة وتطورت مع تطور الحياة في مصر وكان يعتمد عليها في التشريعات ومراجعة العقود وفي التحقيقات..

ثم انفصلت التشريعات والفتاوى من هيئة قضايا الدولة عام 1946 وأنشأ مجلس الدولة وكذلك انفصلت التحقيقات وأنشأت النيابة العامة وأصبح دور قضايا الدولة قاصر على الدفاع عن الدولة في الداخل والخارج والدستور الأخير أعاد لهيئة قضايا الدولة مراجعة العقود.

ما الأدوار التي تقوم بها هيئة قضايا الدولة واختصاصاتها؟

تقوم الهيئة بالدفاع عن الدولة والحفاظ على المال العام سواء في المحاكم المصرية أو في التحكيمات الدولية مع مراجعة العقود بالإضافة إلى وجود أقسام قضائية في معظم الوزارات والمحافظات للتنسيق في الأعمال القضائية الخاصة بالدعاوى وتنسيق الأعمال القانونية داخل الوزارات والمحافظات ومنها الإشراف على الإدارات القانونية وخاصة الفنية منها.

ما مدى تطبيق نص المادة 196 من الدستور باختصاص الهيئة بصياغة العقود التي تبرمها الدولة؟

هيئة قضايا الدولة تراجع العقود التي تبرمها الدولة قبل التوقيع أما مجلس الدولة يراجع الصياغة بعد التوقيع، بمعنى أن تستفيد الدولة ممثلة في الوزارات والهيئات من خبرة هيئة قضايا الدولة في إعداد العقود قبل توقيعها ونحن في انتظار قانون هيئة قضايا الدولة لتفعليها.

شهد نادي هيئة قضايا الدولة انتخابات إلكترونية في سابقة هي الأولى من نوعها؟ كيف ترى هذه التجربة.. وهل بإمكان مصر تعميمها في المستقبل على الانتخابات البرلمانية والرئاسية؟

الانتخابات الالكترونية تمت في نادي هيئة قضايا الدولة بنجاح مرتين واعتمدناها أيضا داخل الهيئة أيضا في الجمعيات العمومية في التصويت على الترقيات واعتمدنا التحول الرقمي في أمور كثيرة ومنها يوم الثاني من يوليو الماضي أول يوم لتولي رئاسة الهيئة وفي أول اجتماع المجلس الأعلي يكون الكتروني رقمي بمعنى أنه لم تكن هناك ورقة واحدة على الطاولة ويتم مراجعة الموضوعات على شاشات الكمبيوتر ويتم التصويت من خلالها تماشا مع توجه الدولة في التحول الرقمي وهيئة قضايا الدولة جزء من الدولة فيجب أن تتحول رقميا..

أما الانتخابات البرلمانية وغيرها أمور خاصة بأهلها لكن كفكرة عامة كل شىء جائز فالتصويت الالكتروني مطبق في الخارج كما في الولايات المتحدة الأمريكية ويجب دراسة مدى ملائمته لمصر وللبنية التحتية حتى يتم تطبيقه.

قامت هيئة قضايا الدولة بدورة للقضاة تحت عنوان «سفراء الذكاء الاصطناعي».. ما مدى إمكانية تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل الهيئة؟

الهيئة نظمت العديد من الدورات التدريبية للقضاة كان من بينها دورة «سفراء الذكاء الاصطناعي» كان بها 600 مستشار، منهم 300 من الهيئة والباقي من النيابة الإدارية ومجلس الدولة والنيابة العامة وكانت مدتها 36 ساعة..

الهيئة تتحول إلى الرقمية في كل إجراءاتنا، وهناك إمكانية لتطبيق الذكاء الاصطناعي داخل الهيئة، وكنت رئيسا لقسم الدستورية وقمت بتحويله إلى رقمي وبعدها توليت قطاع التنفيذ حولت إلى قطاع رقمي وعندما توليت رئاسة الهيئة عملت تحول رقمي لجميع القضايا المرفوعة أمام المحاكم وأخطرت بها كل الوزرات والمحافظات من أجل الربط بين الجهات الحكومية تستطيع ساعتها كل وزارة وكل محافظة وكل مصلحة عن طريق الصفحة الإلكترونية بكلمة المرور يمكنها الاطلاع على أي بيان خاص بالدعوى الخاص بها.

شاركت هيئة قضايا الدولة في الإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ.. فماذا عن انتخابات مجلس النواب؟

شرف للهيئة وكذلك للنيابة الإدارية أن الدولة تنوط بنا الإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ ونتعشم أن تكون النتيجة جيدة وممتازة وأيضا في الانتخابات البرلمانية القادمة.. وإذا طلبت منا الدولة المشاركة في انتخابات مجلس النواب بالإشراف عليها فنحن على استعداد تام لأنه واجب وطني جميع مستشاري هيئة قضايا الدولة لن يتأخروا عن القيام بها.

ما مقدار ما وفرته هيئة قضايا الدولة لخزينة الدولة من أموال؟ وكيف حافظت على المال العام؟

هيئة قضايا الدولة لا تألو جهدا في الحفاظ على المال العام سواء في القضايا البسيطة أو الكبرى وفرنا أموال كثيرة فخلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين وزارة المالية حصلنا لها في شهر يوليو 2025 حصلنا لها 4 مليار جنيه وفي شهر أغسطس 2025 حصلنا لها 5 مليار جنيه من خلال الطعون الضريبية والأحكام صدرت لصالح الدولة فيها وتم تنفيذها بالتعاون مع مصلحة الضرائب مايزيد عن 9 مليار جنيه خلال شهرين وهذا غير قطاع التنفيذ في تنفيذه للأحكام خاصة مع قانون الضرائب الجديد بما يلغي الغرامات ما جاء الشركات تدفع أصل الضريبة ولكن القانون الجديد لا ينطبق عليها الغرامات وهي تقدر بضعف المبلغ.

الجميع يتسأل عن ماذا تحوى هيئة قضايا الدولة من أقسام وإدارات واختصاصاتها؟

الهيئة تحوى جميع أقسامها تنوع وفقا لتنوع أنواع المحاكم المختلفة، وهناك أقسام بعيدة عن المحاكم، فعندما توليت رئاسة الهيئة أنشأت أمانة المرأة مختصة بكل أمور المستشارات السيدات أو أو للموظفات وعندنا المستشارة مي مروان أمين عام المرأة تحضر في اجتماعات المجلس القومي للمرأة وعندنا إدارة جديدة اسمها إدارة التسكينات والحركة ترأسها المستشارة يمنى بدير وهي المختصة بإصدار الحرة القضائية الخاصة بالهيئة سواء الحركة الخارجية أو الداخلية وهذا يتطلب منها جهد كبير لأنه مطالب منها تجميع كل المعلومات الخاصة بكل عضو على حده سواء إجازات أو انتدابات أو ترقيات أو تنقلات أو الأقسام التي اشتغل بها مع محل إقامته القديم أو الجديد حتى يتم التوزيع الجغرافي للأقسام وهناك إدارة السلامة والصحة المهنية أنشأت لتكون مختصة بوسائل الدفاع المدني والتأكد من مدى سلامتها من عدمه ومتابعتها لتوفير الأمن والسلامة لمبان الهيئة والأعضاء..

وكان هناك الأمانة العامة ويرأسها مستشار واحد وفي يده كل الأمور ولكن عندما توليت ولإنشاء جيل جديد من القيادات ويكون هناك تنوع في الرؤي قمت بتقسيم إلى إدارة المباني وإدارة المقرات وإدارة المخازن وإدارة شئون العاملين والتفتيش الإداري وإدارة شئون الأعضاء وإدارة الموازنة..

أما بالنسبة للتقسم الفني عندنا إدارة مختصة بالمحاكم الجزئية وفي أقسام لها في كل المحافظات وأقسام للمحاكم الكلية وكذلك للمحاكم الاستئنافية وقسم لمحكمة النقض وقسم للمحكمة الدستورية وأقسام للقضاء الإداري والمحاكم الإدارية ومحاكم استئنافية إدارية عليا وأقسام لمحاكم القضاء الإداري للضرائب وكل محكمة أصبح لها قسم بجميع درجاته و58 فرع على مستوى الجمهورية وهناك محافظات بها أكثر من فرع لهيئة قضايا الدولة خاصة إذا كان حجم الدعاوى بها كثير وقسم للمحاكم الاقتصادية فكل تنوع موجود في المحاكم موجود قسم مشابه له في هيئة قضايا الدولة

ما الدور الذي يقوم به قطاع تنفيذ الأحكام القضائية؟

قطاع تنفيذ الأحكام القضائية أنشأ في شهر 7 عام 2023 وتشرفت أن أكون أول رئيس لقطاع التنفيذ وما زلت محتفظا برئاسته وأنا رئيسا للهيئة لأهمية هذا القطاع، وحليا يوجد 58 شعبة تنفيذ على مستوى الجمهورية ولم تكن هناك قواعد تضبط العمل داخل قطاع التنفيذ وكان كل مستشار لديه ملف يجتهد من عند نفسه لاتخاذ إجراءات التنفيذ ولكن عندما توليت كان لابد من وجود قواعد حاكمة لتلك العمليات فيحثت عنتلك القواعد فوجدت في مكتبة الهيئة دليل للعمل داخل الهيئة كان قد أصدره المستشار عبد الحليم الجندى عام 1957 وكان به 3 قواعد فقط تخص التنفيذ ولكن تلك القواعد الثلاثة لمرور الوقت عليها لم تعد تصلح فاجتهدت مع المجموعة التي كانت معي وجمعنا كل الأحكام الدستورية وأحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا من الآراء الفقهية ونصوص القوانين وقمت بطباعتهم في كتاب بعنوان : «القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الدولة»، وبعد توحيد القواعد تواصلنا مع الوزارات في إجراءات التنفيذ وكانت نسبة التحصيل 40% وبعد وضع الضوابط وتوحيد المستندات على كافة فروع الهيئة في الجمهورية مع تطوير الفكر خارج الصندوق في الإجراءات وبالتعاون مع رؤساء المحاكم وصلنا إلى مليار و60 مليون جنيه وده رقم كبير.. فمثلا إذا حاولت إحدى الشركات التي عليها حكم بمبلغ مالي التهرب من أداء حق الدولة نقوم بالبحث في السجل التجاري عن الشريك المتضامن ونقوم بالحجز عليه.

منذ أيام تم حلف اليمين القانونية لدفعة جديدة من أعضاء هيئة قضايا الدولة، ما النصائح التي وجهتها إليهم؟، وكيف ترى المستقبل فيهم؟

أعضاء هيئة قضايا الدولة عندما يصدر قرار جمهوري بتعيينهم لابد أن يحلفوا اليمين القانونية بوزارة العدل في حضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وقامت إحدى المستشارات بقيادة الزملاء الجدد فى تلقينهم حلف اليمين وهذا تقليد جديد الهدف منه أن نحسسهم بالمسئولية ونعطيهم دافع أن يبدأوا في التفكير أن يصبحوا قادة ومسئولين..

ووجهت لهم رسائل بأن يصلحوا من ذاتهم داخليا واقرأ قضيتك واقرأ لقضيتك بمعنى أن يقرأ عضو هيئة قضايا الدولة الجديد ملف القضية وأن يحضر لها جيدا بالرجوع للأحكام والمبادىء الفقهية..

بإذن الله الوطن المصري يحمل بين طياته مواطنين مصريين أكفاء واختيار الهيئات القضائية لأعضاءها بيكون اختيار دقيق وبيتم صقل موهبتهم وانضباطهم بالدورات التي تتم في الأكاديمية العسكرية، فهم أجيال واعدة وسنستفيد منهم خاصة وأن الأجيال الجديدة التحول الرقمي بالنسبة لهم سهل جدا عن شيوخ الهيئة.

كيف تعاملت هيئة قضايا الدولة مع قضايا التحكيم الدولي التي رفعت على مصر؟

منذ عام 2010 وحتى عام 2025 كان مرفوع على مصر 25 تحكيم دولي خسرنا قضيتين فقط وتمت المصالحة في تحكيم وكسبنا بقية التحكيمات كلها منها ما حكم فيه لصالحنا والأخرى عندما بادلنا الحجة بالحجة في تلك التحكيمات بالدفاع رفضت هيئة التحكيم طلبات الخصم وبذلك تكون نسبة النجاح مرتفعة جدا ووفرنا مليارات الدولارات..

وكانت إجمالي المطالبات في الـ 25 تحكيم 20 مليار و121 مليون دولار تم ألزمنا منهم بـ2 مليار و61 مليون والدفاع الخاص بهيئة قضايا الدولة في الـ25 تحكيم وفر 18 مليار و59 مليون دولار كان مُطالب من الدولة المصرية أن تدفعهم وجنبنا الخزانة العامة دفعها وكان هناك تحكيمات بـ410 مليون يورو صدرت أحكام لصالح مصر وكانت هناك تحكيمات بالجنيه المصري كانت المطالبات فيها 3 مليار و657 مليون و400 ألف جنيه وكان الحكم بتجنيب الخزانة العامة من دفعها، ويتم الدفاع من قبل هيئة قضايا الدولة بالتعاون مع الجهات الحومية المرفوع عليها التحكيم ولولا هذا التعاون لما كان أمكننا الوصول إلى المستندات ولا إلى أصل الموضوع ولا تجهيز الدفاع في تلك القضايا.

ماذا عن النزاعات الخارجية ودور الهيئة في التصدي لها؟

الآن قسم المنازعات الخارجية ليس لديه سوى 5 تحكيمات دولية فقط يعمل عليها، وهذا نتيجة التقدم في كتابة العقود والتفاوض الجيد مع إدارة أزمات العقود هذه، فالدولة تديرها بفضل توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بطريقة احترافية.

ما أغرب القضايا التي قمت بالتحقيق فيها خلال عملك بهيئة قضايا الدولة؟

في بداية عملي بهيئة قضايا الدولة استلمت العمل في محكمة الوايلي بجنح السيدة زينب وقام زميلي السابق بتسليمي دولاب يحوي ألف قضية وقمت بفحصها جميعا، فوجدت قضية جنحة متهم فيها أمين شرطة، وما حدث أن هناك رجل عجوز قامت سيارة بالاصطدام به وقام أمين الشرطة بنقله إلى المستشفى وكان نجل المصاب في كلية الحقوق وقاموا باتهام أمين الشرطة ليحصلوا على التعويض المدني من وزارة الداخلية وفي المحضر أدلوا بأوصاف أمين الشرطة وقمت بالحصول على أوراق القضية ووجدت أنهم وصفوا أمين الشرطة وصفا لا ينطبق على جسمه بالإضافة إلى أنهم أكدوا أنه بـ«شنب» وهذا على غير الحقيقة وطلبت من أمين الشرطة أن يُحضر كافة الكارنيهات الخاصة به ليثبت أنه بغير شنب وأمام هيئة المحكمة قدم تلك الكارنيهات وأثبت كذب الخصم للحصول على التعويض وحكمت المحكمة ببراءة أمين الشرطة.

هل هذا يعني أن هيئة قضايا الدولة تحمي الأفراد داخل مؤسسات الدولة؟

هيئة قضايا الدولة تحمي الدولة ومؤسساتها في تلك الجنح بصفتها المسئولة عن الحقوق المدنية وبالتلي يتم الدفاع عن موظفها حتى لا يتم تغريمها في الحقوق المدنية.

«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. ما سر اللافتة التي وضعتها على مكتبك فور توليك مسئولية رئاسة هيئة قضايا الدولة؟

هذه اللافتة موجودة على قصر السيف في دولة الكويت وجدت أن هذه اللافتة معبرة جدا وبذكر بها كل شخص يدخل مكتبي أني لست دائما في منصبي ومكاني فإذا كان الكرسي يعطيك شعور بأنك المسيطر فأنت لست مُخلد على الكرسي فأنا يوم 30 يونيو 2026 إذا أعطاني الله العمر هطلع من الهيئة وسيتم إحالتي للمعاش فأنا لازم أعمل وأترك ذكرى طيبة عند الآخرين فليس من طبعي الانتقام من أحد مهما ما حدث فقلبي أبيض لا يحمل أي حقد أو ضغينة من أحد.