غرق طفل في مجرى مائي بـ«بيت خلاف» بسوهاج

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج واقعة مأساوية، حيث لقي طفل مصرعه غرقًا داخل مجرى مائي بناحية قرية بيت خلاف التابعة لمجلس قروي بيت داود، ما أثار حالة من الحزن بين أهالي القرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بسقوط الطفل "نصيف أيوب نصيف بشارة"، البالغ من العمر سنتين تقريبًا، داخل مجرى مائي أثناء لهوه بالقرب من منزله بالقرية.

وبانتقال قوات وحدة الإنقاذ النهري وقوات الشرطة إلى مكان الحادث، تم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وأفاد عدد من الأهالي بأن الطفل كان يلهو بجوار المجرى المائي دون ملاحظة أسرته، فانزلقت قدماه وسقط بداخله، ولم يتمكن أحد من إنقاذه في الوقت المناسب.

وبسؤال أسرة الطفل، أكدوا أن الحادث وقع قضاءً وقدرًا دون وجود شبهة جنائية، كما لم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاته.

وقررت النيابة العامة ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، والذي أكد أن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق".

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.