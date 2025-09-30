قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة السياحة: أسعار الحج للموسم المقبل المتداولة حاليا غير صحيحة
استعرض عناصر خطة وقف الحرب فى غزة..وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكي
نجم الزمالك السابق: فيريرا فشل هجوميا.. والرمادي كان الأحق بالاستمرار
الزمالك يدرس مستقبل فيريرا وسط غضب جماهيري واسع
صفقة القرن بصيغة جديدة.. خبير: خطة ترامب لإنهاء حرب غزة غطاء لتصفية القضية الفلسطينية
مبعوث الصين بالأمم المتحدة: ما تفعله إسرائيل انتهاك شديد لحقوق الفلسطينيين
عملية دهس وإطلاق نار وإصابة 3 في غوتش عتصيون.. والكشف عن مصير منفذ العملية
خارجية الدوحة: جهود مصرية قطرية تركية لإنهاء الحرب في غزة
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد يزور المتحف الكبير على هامش بطولة العالم للأندية
أكثر من 50 سفينة صمود تدخل نطاق اعتراض إسرائيل.. وتهديد بإغراقها
صور..إسعاف قنا يدفع بـ10 سيارات لنقل جثث ومصابي حادث الطريق الصحراوى
الكاميرا صورته.. القبض على عامل تحرش بفتاة فى الشارع بالجيزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

علي جمعة: الحياء خُلق الإسلام الأصيل وزينة الإيمان

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان }. [متفق عليه]

واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { الحياء والإيمان قُرِنا جميعًا، فإذا رُفع أحدهما رُفع الآخر }. [رواه الحاكم وابن أبي شيبة].

ومرّ صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء فقال: { دعه، فإن الحياء من الإيمان }. [متفق عليه]

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: { استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحيي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتتذكر الموت والبِلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء }. [رواه الترمذي]

وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { الحياء لا يأتي إلا بخير }. [متفق عليه]، وفي رواية: { الحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير }. [رواه مسلم]

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { ما كان الفُحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه }. [رواه الترمذي]

وقال صلى الله عليه وسلم: { إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت }. [رواه البخاري]

كل هذه الأحاديث تؤكد على قيمة الحياء العظيمة في الإسلام، وأن الحياء هو خلق الإسلام حقًّا؛ لأنه باعث على أفعال الخير، ومانع من المعاصي، ويحول بين المرء والقبائح، ويمنعه مما يُعاب به ويُذم. فإذا كان هذا أثره، فلا شك أنه خلق محمود لا ينتج إلا خيرًا.

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

وزير التربية والتعليم

هيكملوا شغلهم وهاياخدوا حقوقهم| التعليم: "مفيش معلم هايطلع معاش" أثناء الدراسة

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح مدرستي ههيا الإعدادية بنين وعمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بتكلفة 38 مليون جنيه

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الإنشاء الجارية بمستشفى أبو كبير المركزي الجديد

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي في أبو كبير

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سلطة الحمص بالزبادي

طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى

محافظ الشرقية يفتتح مدرستي ههيا الإعدادية بنين وعمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بتكلفة 38 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الشرقية تمنع الصيد الجائر «بالكهرباء» وتضبط 9 مراكب بمركز ترعة الإسماعيلية

الصيد
الصيد
الصيد

رئيس شركة شاومي يفجر مفاجأة: اشتروا سيارات تسلا وفككوها لمعرفة أسرارها

شاومي وتسلا
شاومي وتسلا
شاومي وتسلا

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

