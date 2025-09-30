نجم الزمالك السابق: بقاء فيريرا في تدريب الفريق يعتبر عنادا من مجلس الإدارة

أعرب أيمن عبد العزيز، لاعب الزمالك السابق، عن استيائه من استمرار البلجيكي يانيك فيريرا في القيادة الفنية للفريق، مطالبًا برحيله الفوري عقب خسارة القمة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وأكد عبد العزيز، خلال مداخلة تليفزيونية، أن بقاء فيريرا يُعد خطأ كبيرًا، مشددًا على أن الزمالك يحتاج لمدرب أكثر خبرة للتعامل مع الضغوط.

وأضاف: "الإصرار على بقائه سيكون مجرد عناد من مجلس الإدارة، ويجب اتخاذ القرار قبل فترة التوقف الدولي".

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن الفريق كان بإمكانه حسم اللقاء مبكرًا لو استغل الفرص السانحة في الدقائق الأولى، لافتًا إلى أن التغييرات الفنية التي أجراها المدرب منحت الأهلي فرصة العودة للمباراة.

واختتم تصريحاته منتقدًا إشراك ناصر منسي، مؤكدًا أن اللاعب لم يكن جاهزًا، وتابع: "شعرت أن فيريرا دفع به فقط لأنه سبق وتألق أمام الأهلي نفسيًا، وليس لاعتبارات فنية".