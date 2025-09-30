حزب "المصريين": لقاءات الرئيس السيسي مع رواد التنمية الدوليين يُعزز الخطة المستدامة

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الأمير رحيم آغا خان، رئيس شبكة الآغا خان للتنمية.

وأوضح أن هذا اللقاء يؤكد على أهمية الشراكة العميقة مع المؤسسات غير الربحية العالمية التي تمتلك خبرة تاريخية، مثل شبكة الآغا خان.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن ربط الرئيس السيسي المبادرات الوطنية الكبرى مثل "حياة كريمة" و"100 مليون صحة" بجهود شبكة الآغا خان للتنمية يمنح هذه الشراكة إطارًا عمليًا ومحددًا، وهذا يؤكد أن العمل الإنمائي الدولي يجب أن يخدم مباشرة رؤية مصر 2030.

وأضاف أن الاتفاق على توسيع التعاون ليشمل مجالات التعليم والزراعة والتكيف مع تغير المناخ في صعيد مصر يُعد نقطة قوة، فهو يُظهر توجيه الموارد نحو المناطق الأشد احتياجًا والأكثر تأثرًا بالتحديات البيئية؛ كما أن الإشادة بدور الشبكة في الحفاظ على الإرث الثقافي الإسلامي يعكس إدراكًا حكوميًا لقيمة التراث كجزء من التنمية الشاملة.

وأشاد رئيس حزب "المصريين"، بلقاء الرئيس السيسي مع بارك بوم كي، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية، موضحًا أن إشادة الرئيس السيسي بالتجربة الكورية وتثمين مكانة كوريا الجنوبية كـ"شريك اقتصادي فاعل" ليس مجرد مجاملة، بل هو دعوة واضحة لزيادة الاستثمارات، فضلًا عن التأكيد على أن مصر تسعى للاستفادة من الخبرة التكنولوجية الكورية وتوظيف المزايا التنافسية في مصر "الاستقرار واتفاقيات التجارة الحرة" لتكون بوابة إقليمية للشركات الكورية نحو الأسواق العربية والأفريقية.

ولفت إلى أن نقل المبعوث الكوري تقدير بلاده لدعم مصر لسلامة شبه الجزيرة الكورية، والذي قابله تجديد الرئيس السيسي لموقف مصر الثابت بشأن ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية يوضح أن مصر تستخدم علاقاتها الاقتصادية القوية لتأكيد دورها المحوري ومواقفها السياسية في أهم قضايا المنطقة.

ونوه بأن مثل هذا اللقاءات تعكس قيادة فاعلة تنظر إلى الأمن القومي بوصفه مزيجًا من القوة الاقتصادية، والتنمية الداخلية، والثقل الدبلوماسي، مشيرًا إلى قدرة القاهرة على توحيد خطابها لربط الاستثمار في الإنسان بالاستثمار الاقتصادي والتجاري، مع الحفاظ على دورها الرائد في قضايا السلم الإقليمي.