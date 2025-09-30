وزارة الرياضة تشيد بجهود الاتحاد المصري للجولف في تنظيم بطولات دولية في مصر

أكد الدكتور أشرف البجرمي، رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، دعم الوزارة للاتحاد المصري للجولف لتنظيم بطولات دولية متميزة في عالم الجولف، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز الرياضة في البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه الاتحاد المصري للجولف، برئاسة عمر هشام، المنعقد في فندق "مينا هاوس" بمنطقة أهرامات الجيزة، للإعلان عن تنظيم بطولات عالمية جديدة خلال الأسابيع المقبلة، بحضور العديد من ممثلي وسائل الإعلام والصحف المحلية والإقليمية.

وشارك في المؤتمر عمر هشام، رئيس الاتحاد المصري للجولف، الدكتور أشرف البجرمي، رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، وكيم كودوا، مدير الجولة الآسيوية للجولف، وزكريا يحي زكريا، المدير العام لبهجت جروب (دريم لاند)، وعلي محمد، مدير نيو جيزة جولف كولب، وجوش روش، ممثل مجموعة طلعت مصطفى للجولف.

أضاف "البجرمي"، أن مصر استضافة ونظمت أكثر من 460 بطولة ما بين بطولة عالمية وأفريقية وعلى مستوى جميع الرياضات منذ عام 2018، وأصبحت مصر وجهة رياضية في تاريخ بطولة الجولف، وواثقين أن هذه الرياضة ستجذب أكبر اللاعبين المحترفين من جميع دول العالم، موجهًا الشكر لعمر هشام طلعت رئيس الاتحاد وأعضائه على تنظيم هذه البطولات الدولية.

وكان الاتحاد المصري للجولف، برئاسة عمر هشام، قد أعلنت عن تنظيم 4 بطولات دولية كبرى خلال الأسابيع المقبلة وهي بالترتيب البطولة المصرية المفتوحة رقم 104 للهواة للرجال في نادي دريم لاند للجولف، وتنضم إليها لأول مرة البطولة المصرية لكبار السن، لتوحد أجيال لاعبي الجولف، والبطولات المصرية المفتوحة للناشئين والهواة للسيدات في نادي نيو جيزة للجولف، مما يؤكد اهتمامنا بجولف الشباب والسيدات، وإحياء البطولة المصرية المفتوحة (Egyptian Open)، التي لعبت لأول مرة في عام 1921.، وتعد هذه البطولة من أعرق البطولات الاحترافية خارج القارة الأوروبية، بعد غياب أكثر من 15 عاما، ويستضيفها نادي مدينتي للجولف، وإطلاق بطولة دولية جديدة بالكامل ضمن الجولة الآسيوية (Asian Tour) تستقطب لاعبين عالميين إلى مصر وترسخ مكانتنا كوجهة رائدة للجولف.