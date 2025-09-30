الزمالك يترقب جاهزية محمد شحاتة قبل مواجهة غزل المحلة

يخضع محمد شحاتة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفحص طبي نهائي خلال الساعات المقبلة، لتحديد موقفه من المشاركة في مواجهة غزل المحلة، المقرر لها السبت المقبل على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويواصل شحاتة تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة عضلية في الخلفية، أبعدته عن الفريق في عدد من المواجهات المهمة خلال الأسابيع الماضية، أبرزها أمام الأهلي ووادي دجلة، والمصري، والإسماعيلي، والجونة.

ويأمل المدير الفني يانيك فيريرا في استعادة خدمات اللاعب قبل اللقاء المرتقب، لتعزيز قدرات وسط الميدان، خاصة في ظل حاجة الفريق لخيارات إضافية بعد فترة غياب طويلة للإصابة.