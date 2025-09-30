دعما لتمكين المرأة.. محافظ كفر الشيخ يسلم 11 ماكينة خياطة مجاناً | صور

سلم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، 11 ماكينة خياطة مجاناً؛ للمتدربات اللاتي اجتزن برنامج التدريب على مهنة الخياطة والتفصيل بالوحدة التدريبية المتنقلة التابعة لمديرية العمل بكفر الشيخ، وذلك بحضور الدكتور حسن هيكل، مدير مديرية العمل بكفر الشيخ، وعادل العوضي، مدير إدارة التدريب بالمديرية.

أوضح محافظ كفر الشيخ أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم وتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توفير فرص عمل تسهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر، وتشجيع الشباب والفتيات على الانخراط في سوق العمل عبر مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

أكد محافظ كفر الشيخ، الدعم الكبير الذي توليه وزارة العمل لبرامج التدريب المهني وتنمية المهارات الحرفية، موجهًا الشكر لوزارة العمل على ما تقدمه من دعم مستمر لأبناء المحافظة، خاصة في مجال التدريب والتشغيل.

وأعربت المتدربات عن شكرهن لمحافظ كفرالشيخ ووزارة العمل على هذا الدعم الذي منحهن فرصة حقيقية لامتلاك أدوات تساعدهن في بدء مشروعات صغيرة، مؤكدات أن ماكينات الخياطة التي حصلن عليها ستكون بداية لانطلاقة جديدة نحو العمل والإنتاج وخدمة أسرهن ومجتمعهن.

وشملت قائمة المستفيدات من ماكينات الخياطة إيمان عبدالحميد إبراهيم، ليلى حسن عبدالله، منار محرم عبدالرؤوف، إحسان عمر محمد عمر، سوزان محمد عبيد العشري، سلوى حسن عبدالواحد، آية أسامة كمال محمد، شوشو حيدر حبيب نورالدين، رانيا صبحي هنداوي محمود، إسراء أسامة كمال محمد، وميرفت محمد محمد بسيوني.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة كفرالشيخ على دعم المبادرات الهادفة لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل، وتوفير فرص عمل منتجة ومستدامة تسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.