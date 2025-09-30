قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يتابع موقف تنفيذ مقر ديوان محافظة المنوفية ومستشفى شبين الكوم الجديد
دار الإفتاء توضح ضوابط إخراج الزكاة على الوديعة البنكية وشهادات الاستثمار
ترامب: قادة الدول العربية والإسلامية ساهموا في خطة السلام بغزة
مفتي الجمهورية يستمع لآراء جمهور المستفتين حول خدمات دار الإفتاء
رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بشبين الكوم
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
قمة السيسي وبن زايد تعكس تحالفا استراتيجيا| ومحلل: دليل على الثقة والمصالح المشتركة
بعد افتتاح أكاديمية دينا | مديحة حمدي: الرقص فن.. المشكلة في اللي بيتلبس
رئيس الوزراء يفتتح المحور المروري الجديد لمدخل شبين الكوم
وزير الخارجية: استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة مرهون بوقف الحرب فورًا
وزير الخارجية: لا سلام دون ارتباط الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة
العثور على سفير جنوب إفريقيا ميتاً بعد سقوطه من الطابق 22 في باريس
دعما لتمكين المرأة.. محافظ كفر الشيخ يسلم 11 ماكينة خياطة مجاناً | صور

محمود زيدان

سلم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، 11 ماكينة خياطة مجاناً؛ للمتدربات اللاتي اجتزن برنامج التدريب على مهنة الخياطة والتفصيل بالوحدة التدريبية المتنقلة التابعة لمديرية العمل بكفر الشيخ، وذلك بحضور الدكتور حسن هيكل، مدير مديرية العمل بكفر الشيخ، وعادل العوضي، مدير إدارة التدريب بالمديرية.

أوضح محافظ كفر الشيخ أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم وتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توفير فرص عمل تسهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر، وتشجيع الشباب والفتيات على الانخراط في سوق العمل عبر مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

أكد محافظ كفر الشيخ، الدعم الكبير الذي توليه وزارة العمل لبرامج التدريب المهني وتنمية المهارات الحرفية، موجهًا الشكر لوزارة العمل على ما تقدمه من دعم مستمر لأبناء المحافظة، خاصة في مجال التدريب والتشغيل.

وأعربت المتدربات عن شكرهن لمحافظ كفرالشيخ ووزارة العمل على هذا الدعم الذي منحهن فرصة حقيقية لامتلاك أدوات تساعدهن في بدء مشروعات صغيرة، مؤكدات أن ماكينات الخياطة التي حصلن عليها ستكون بداية لانطلاقة جديدة نحو العمل والإنتاج وخدمة أسرهن ومجتمعهن.

وشملت قائمة المستفيدات من ماكينات الخياطة إيمان عبدالحميد إبراهيم، ليلى حسن عبدالله، منار محرم عبدالرؤوف، إحسان عمر محمد عمر، سوزان محمد عبيد العشري، سلوى حسن عبدالواحد، آية أسامة كمال محمد، شوشو حيدر حبيب نورالدين، رانيا صبحي هنداوي محمود، إسراء أسامة كمال محمد، وميرفت محمد محمد بسيوني.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة كفرالشيخ على دعم المبادرات الهادفة لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل، وتوفير فرص عمل منتجة ومستدامة تسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ دكتور علاء عبدالمعطي علاء عبدالمعطي

