يستقطب الأثرياء عبر تطبيق للشـ.ـواذ.. الحبس سنة لشاب يمارس الفجـ.ـور بـ 1000 جنيه

عاقبت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار عبد الرحمن أشرف رئيس المحكمة شابا بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ لاتهامه بممارسة الفجـ.ـور والشـ.ـذوذ عبر تطبيق خاص بالشـ.ـواذ على شبكة الانترنت.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية أن مباحث مكافحة جرائم الآداب رصدت نشاط المتهم على أبلكيشن جريندر الخاص بالتعارف والمواعدة بين الشواذ جنسيا وأنه كان يعرض نفسه على الأبلكيشن لممارسة الفجور مع الرجال.

وأضافت التحقيقات أن تحريات مباحث الآداب توصلت إلى هوية الشاب المتهم وتم استصدار إذنا من النيابة العامة وألقي القبض عليه وتحريز هاتفه الذي تبين احتواؤه على محادثات تثبت ارتكابه للاتهام المنسوب إليه باتفاقات مع رجال على ممارسة الفجور.

وأسفرت التحقيقات أن المتهم كان يمارس الفجور مع الرجال مقابل 1000 جنيه للمرة وأنه كان يتعمد استقطاب الأثرياء خاصة من أصحاب الجنسيات الخليجية لزيادة المقابل المادي.

بإحالة المتهم للمحاكمة أصدرت محكمة جنح العجوزة حكمها المتقدم بحبسه سنة من الشغل والنفاذ.