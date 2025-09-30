قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
بدون أسباب.. إلغاء اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة خسارة القمة أمام الأهلي
ترامب: حماس ستواجه الجحيم إذا رفضت خطة السلام
بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
السكة الحديد تسير الرحلة 21 لقطارات العودة الطوعية للسودانيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

يستقطب الأثرياء عبر تطبيق للشـ.ـواذ.. الحبس سنة لشاب يمارس الفجـ.ـور بـ 1000 جنيه

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

عاقبت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار عبد الرحمن أشرف رئيس المحكمة شابا بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ لاتهامه بممارسة الفجـ.ـور والشـ.ـذوذ عبر تطبيق خاص بالشـ.ـواذ على شبكة الانترنت. 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية أن مباحث مكافحة جرائم الآداب رصدت نشاط المتهم على أبلكيشن جريندر الخاص بالتعارف والمواعدة بين الشواذ جنسيا وأنه كان يعرض نفسه على الأبلكيشن لممارسة الفجور مع الرجال. 

وأضافت التحقيقات أن تحريات مباحث الآداب توصلت إلى هوية الشاب المتهم وتم استصدار إذنا من النيابة العامة وألقي القبض عليه وتحريز هاتفه الذي تبين احتواؤه على محادثات تثبت ارتكابه للاتهام المنسوب إليه باتفاقات مع رجال على ممارسة الفجور. 

وأسفرت التحقيقات أن المتهم كان يمارس الفجور مع الرجال مقابل 1000 جنيه للمرة وأنه كان يتعمد استقطاب الأثرياء خاصة من أصحاب الجنسيات الخليجية لزيادة المقابل المادي. 

بإحالة المتهم للمحاكمة أصدرت محكمة جنح العجوزة حكمها المتقدم بحبسه سنة من الشغل والنفاذ. 

محكمة جنح العجوزة الشواذ ممارسة الفجــور والشــذوذ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

مفيدة شيحة

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

ترشيحاتنا

إزالة ٩ حالات تعدى على الأراضي الزراعية.. وإيقاف أعمال بناء مخالف.. وتكثيف حملات النظافة.. وعقد لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين بمدينة أرمنت

إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية.. وإيقاف أعمال بناء مخالف.. وتكثيف حملات النظافة.. وعقد لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين بمدينة أرمنت

محافظ الغربية

محافظ الغربية في جولة مفاجئة بقرية أبشواي الملق يتفقد الوحدة الصحية ومركز الغسيل الكلوي والحضانات ونقطة الإسعاف لرفع كفاءة المنظومة الصحية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة ينهي مشكلة صرف علاج أحد المرضى خلال افتتاح توسعات بمستشفى إمبابة

بالصور

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

تويوتا تواجه أول أزمة انفصال داخلي من علامة سينشري

تويوتا سينشري
تويوتا سينشري
تويوتا سينشري

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

المزيد